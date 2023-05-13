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Ночные взрывы в Хмельницком 13 мая: власти сообщили о последствиях

Ночные взрывы в Хмельницком 13 мая: власти сообщили о последствиях

Оккупанты 13 мая атаковали Хмельницкую область / Фото: Associated Press

Есть пострадавшие из-за вражеской атаки.

В Хмельницком ночью, 13 мая, во время объявленной в 03:06 воздушной тревоги, раздался ряд взрывов.

Мэр Александр Симчишин сообщил все детали атаки.

По его словам, в Хмельницком "прилеты" не зафиксированы.

"Есть попадание в объект на территории одной из громад Хмельницкого района. Пожар продолжается. В результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома. Есть пострадавшие и раненые жители громады. Количество уточняется", — написал он.

В настоящее время все службы работают над ликвидацией последствий.

Напомним, в ночь на 13 мая оккупанты совершили очередную масштабную атаку территории Украины. Воздушная тревога начала распространяться по стране около 01:20. Обо всех подробностях читайте в нашей новости.

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