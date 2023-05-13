ВСУ продвинулись в Бахмуте — ISW

Украинским войскам удалось провести на Бахмутском направлении успешные наступательные действия.
ВСУ по состоянию на 12 мая продвинулись вперед на северо-запад Бахмута, благодаря локальным контратакам.
Об этом говорится в отчете ISW.
На кадрах с геолокацией видно, как российские войска спасаются от огня украинской артиллерии на южном берегу Берховского водохранилища. Это примерно в 4 км к северо-западу от Бахмута.
Данные кадры визуально подтверждают заявления ряда российских блогеров о том, что украинские силы преуспели к северо-западу от Бахмута в районе между Богдановкой и Берховкой.
Один из российских блогеров заявил, что части 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота потеряли свои позиции в районе между Григорьевкой и Дубово-Васильевкой (приблизительно в 6 км северо-западнее Бахмута).
Несколько российских источников предупредили, что ВСУ могут пытаться оцепить боевиков ЧВК "Вагнера" в Бахмуте.
Аналитики пишут, что силы ЧВК "Вагнера", вероятно, продолжат вести лобовые атаки в Бахмуте, что позволит украинским войскам провести организованный уход из угрожающих районов в более мелком частичном окружении. А не столкнуться с широкомасштабным окружением.
По последним данным аналитиков, россияне уже не могут отбивать контратаки в Бахмуте.
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