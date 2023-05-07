Бои за Бахмут: эксперт рассказал, чего ожидать от "кадыровцев"

Войска Кадырова не повлияют на ход войны в Украине.

Российские оккупанты продолжают штурмы Бахмута и перебрасывают туда свои силы. Силы "кадыровцев" не стоит недооценивать, хотя они не смогут изменить оперативную ситуацию на поле боя.

Об этом заявил эксперт Сергей Грабский во время "Единого телемарафона".

"Изначально все подразделения, укомплектованные "кадыровцами", являются подразделениями Росгвардии, фактически полицейскими. Говорить о том, что они способны вести полномасштабные боевые действия формата военных операций, было бы очень сложно. Они будут задействованы в качестве легкой пехоты. Есть ли они профессиональными? Для разгона демонстрантов, для снятия тик-токов — да.

Могут ли они действовать в городе? Да, могут, поэтому недооценивать их никоим образом нельзя.

Но они вряд ли смогут изменить оперативную ситуацию на поле боя. Это легкая пехота, и она предназначена именно для зачистки населенных пунктов", — сказал он.

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин пожаловался на критическую нехватку боеприпасов в ЧПК "Вагнер". Он показал трупы множества бойцов, погибших всего за сутки, 4 мая, и выругался в адрес руководства ВС РФ – министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова.

Вскоре Евгений Пригожин анонсировал выход ЧВК "Вагнер" из Бахмута 10 мая из-за дефицита вооружения. Он заявил, что наемники планируют передать позиции регулярным частям ВС РФ.

В тот же день Рамзан Кадыров предложил заменить ЧВК "Вагнер" в Бахмуте отрядом "Ахмат". По его словам, чеченские боевики готовы занять город в течение нескольких часов.

"Мне, как и каждому небезразличному к судьбе нашей страны, неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК "Вагнер" для принятия какого-либо решения или разъяснения", — написал Кадыров.

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