ВСУ могут заблокировать оккупантов в Крыму – эксперт назвал сценарии

Военный эксперт объяснил, как ВСУ могут заблокировать оккупантов в Крыму и почему захватчики не уйдут с полуострова без боевых действий.

Прорыв наступательных подразделений Вооруженных сил Украины и выход на побережье Азовского моря будет означать блокаду Крыма и временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал полковник и военный эксперт Сергей Грабский.

"Это фактически исключит возможность обеспечения в полном масштабе, поэтому противник пытается обеспечить запасы (еды и воды — ред.)", — отметил он.

Грабский также напомнил, что еще ни одна армия мира, какой бы сильной она ни была, будучи заблокирована в Крыму, не могла сопротивляться. Россия пытается показать подготовку к приходу ВСУ для внутреннего потребления.

"Противник подбадривает себя, осознавая абсолютную бесперспективность таких боевых действий. Они ведь не могут просто сказать, что передадут сакральную "скрепу" – Крым – украинской армии без боя. Поэтому все что они могут сделать – эвакуироваться. А те, кто не хочет эвакуироваться, могут себя успокаивать, что они будут держаться. Но долго у них не получится держаться", — подчеркнул военный эксперт.

По мнению Грабского, несмотря на осознание безнадежной ситуации Крыма, оккупанты не освободят полуостров без активных боевых действий.

"Боевые действия будут продолжаться, но в Крыму есть ключевые позиции, с выходом на которые оборона Крыма теряет смысл. При прорыве позиций на перешейках и выходе на Джанкой дальнейшая оборона Крыма теряет любую актуальность. Поэтому противник вынужден будет убегать. Относительно аналогий с правобережьем Херсонской области — мы так и действуем, нанося удары. Сегодня ночью снова была "бавовна" в Крыму. Наносим удары по объектам противника на полуострове, чтобы фрагментировать его оборону и уменьшить возможности использования его сил и средств. Работа уже ведется. Мы уже можем говорить о некоторых последовательных этапах освободительной операции на юге Украины", — резюмировал Сергей Грабский.

Напомним, в ночь на 7 мая оккупанты заявили, что "отбили очередную атаку" на Севастополь.

Политолог и философ Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма считает, что после освобождения Херсонской и Запорожской областей Украина сможет отсечь полуостров от других оккупированных территорий. Даже не придется вводить войска, поскольку все российские силы, в сущности, окажутся в заложниках.

В Офисе президента Украины рассказали, что несколько западных политиков предостерегают Украину от освобождения полуострова из-за угроз Путина применить ответное ядерное оружие.

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