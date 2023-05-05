В Крыму оккупанты готовят запасы пищи и воды

Во временно оккупированном Россией Крыме создают запасы пищи и воды на случай изоляции полуострова.
Во временно оккупированном Крыму создают запасы пищи и воды на случай полной изоляции полуострова.
Об этом сообщили в пресс-службе Центра национального сопротивления.
"В Крыму оккупационные власти начали процесс создания запасов воды и продовольствия из-за вероятности блокирования Крыма и южной Херсонщины", - рассказали в ЦНС.
Отметим, что на временно оккупированных территориях юга российские оккупанты готовят эвакуацию коллаборантов на случай украинского контрнаступления.
Напомним, что неизбежность освобождения захваченного Россией 2014 года украинского полуострова приблизилась по времени.
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