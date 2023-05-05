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В Крыму оккупанты готовят запасы пищи и воды

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1398
Время на прочтение
1 мин
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В Крыму оккупанты готовят запасы пищи и воды

В Крыму оккупанты готовят запасы пищи и воды

Во временно оккупированном Россией Крыме создают запасы пищи и воды на случай изоляции полуострова.

Во временно оккупированном Крыму создают запасы пищи и воды на случай полной изоляции полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра национального сопротивления.

"В Крыму оккупационные власти начали процесс создания запасов воды и продовольствия из-за вероятности блокирования Крыма и южной Херсонщины", - рассказали в ЦНС.

Отметим, что на временно оккупированных территориях юга российские оккупанты готовят эвакуацию коллаборантов на случай украинского контрнаступления.

Напомним, что неизбежность освобождения захваченного Россией 2014 года украинского полуострова приблизилась по времени.

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Дата публикации
Просмотры
1398
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