Московский ОМОН "вооружили" против беспилотников специальными приборами

Силовикам в столице государства-агрессора выдали бинокли, чтобы они лучше следили за летательными аппаратами до 9 мая.

Сотрудникам ОМОНа, которые дежурят в Центральном административном округе Москвы, начали выдавать бинокли, чтобы они внимательнее следили за беспилотниками, которые могут появиться во время военного парада на 9 мая.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, старший смены ОМОНа, дежурившей на Васильевском спуске, якобы имел неприятный разговор с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ после так называемой атаки двух беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая.

Главной претензией ФСБ стало то, что дрон пролетел над омоновцами, которые никак на него не отреагировали и даже не предупредили о его приближении.

Сотрудники ОМОНа оправдывались, что не могли разглядеть беспилотник издалека, а когда его заметили, было уже поздно. Теперь их "вооружат" биноклями, чтобы устранить подобные ситуации.

Ранее московские власти обязали следить за беспилотниками сотрудников бюджетных учреждений.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на сотрудников одного из госучреждений, во время празднования так называемого "Дня Победы" они должны собираться группами и дежурить во дворах на своих территориях.

"Поставили задачу — постоянный визуальный контроль небесного пространства по поводу обнаружения непознанных летательных аппаратов", — говорил собеседник издания.

Выдали ли бинокли и этим наблюдателям, не сообщается.

Напомним, только в течение суток 2 мая в экстренные службы Москвы поступило 203 сообщения о запуске беспилотников.

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