Польша будет топить корабли, угрожающие газопроводу из Норвегии

Польша усиливает защиту энергетических мощностей и готовится уничтожать корабли и самолеты, которые будут представлять опасность для нового газопровода из Норвегии.

Об этом сообщает Reuters.

Польское правительство одобрило законопроект, разрешающий военным в исключительной ситуации, когда все другие возможности исчерпаны, топить вражеские корабли и сбивать самолеты, чтобы предотвратить террористический акт.

Кроме того, этот документ предусматривает создание постоянной базы береговой охраны в расположенном у границы с Германией порта Свиноуйсьце, где находится терминал для сжиженного природного газа.

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Газопровод из Норвегии Baltic Pipe, проходящий через Данию и Балтийское море, проложен до Нехожа в Западнопоморском воеводстве. Его строительство началось в конце 2000-х годов, открытие состоялось 27 сентября прошлого года — на следующий день после взрыва на российских "Северных потоках", с которыми он пересекается. Мощность трубопровода – 10 млрд кубометров в год.

Польша потеряла российские поставки весной, когда "Газпром" прекратил экспорт газа в страны, отказавшиеся оплачивать его рублями. Впрочем, Варшава и не планировала продлевать с "Газпромом" контракт, истекавший в прошлом году.

На церемонии открытия Baltic Pipe премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: “Эпоха российского доминирования в газовой сфере подходит к концу. Эпоха, отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством”.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон назвала газопровод из Норвегии "ключевым проектом для обеспечения безопасности поставок в регион".

Подготовленный правительством Польши законопроект по защите газопровода должен быть одобрен парламентом.

Напомним, Россия использует для шпионажа за странами Запада "кораблей-призраки", миссией которых является сбор информации о критической инфраструктуре на севере Европы.

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