Названы сроки, когда в Украину прибудут танки от Германии и Дании

Уже к 1 июня Украина получит танки от Дании и Германии, снятые с вооружения датской армии в 2005 году.

Об этом сообщает TV2 со ссылкой на заявление и. о. министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.

"Помощь, которую мы сейчас увидим в рамках первых поставок, мы охарактеризовали как очень, очень большую. Тот факт, что мы передаем 80 танков Leopard 1 — это очень значительное количество", — отметил Троэльс Лунд Поульсен.

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В настоящее время исполняющий обязанности министра обороны Дании находится в Берлине вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Там они проводят встречи с некоторыми датскими инструкторами, обучающими украинцев работе с этими танками. На подготовку украинских солдат уйдет около месяца, а сами танки будут готовы к развертыванию в Украине уже 1 июня.

Следует отметить, что сотрудничество началось еще в феврале и является проектом общей стоимостью 1 миллиард датских крон. Деньги будут потрачены на танки, боеприпасы, запасные части, а также на подготовку и обучение украинских солдат. Вклад Дании является частью всеобщей военной помощи, которая с момента объявления войны достигла 9,5 миллиардов датских крон.

Почему Дания и Германия передают именно Leopard 1

Танки Leopard 1 были сняты с вооружения датской армии 2005 года, поэтому они не так современны и эффективны, как их преемники — Leopard 2. Однако Троэльс Лунд Поульсен уверяет, что для украинцев такая техника может принести пользу. Кроме того именно такой тип танков запросил украинский президент Владимир Зеленский.

"Они обладают очень хорошей огневой мощностью и хорошей способностью ориентироваться на местности. И что не менее важно, это очень большое количество танков", — сказал Поульсен.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подытожил объемы переданной Украине бронетехники и танков в результате встреч в формате "Рамштайн". По его словам, Украина получила более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другого оборудования, включая большое количество боеприпасов.

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