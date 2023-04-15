Минобороны Дании анонсировало отправку Украине танков Leopard 1

Танки Leopard 1 скоро будут готовы к отправке для ВСУ.

Дания скоро отправит Вооруженным силам Украины свои танки Leopard 1.

Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны Дании.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и члены комитета по обороне и Совету по внешней политике посетили компанию Flensburger FFG во Фленсбурге, которая отвечает за переоборудование танков.

"Я очень рад возможности пригласить парламентских политиков на FFG, чтобы они также могли увидеть, как далеко мы продвинулись в процессе восстановления танков Leopard 1... И мы надеемся, что сможем отправить их в Украину очень скоро", – заявил Поульсен.

Напомним, к лету 2023 Дания начнет передачу Украине 100 танков Leopard 1.

Испания также запланировала отправку в Украину шести танков Leopard 2A4 в ближайшие дни, а завершиться доставка должна до конца апреля. Кроме танков, Испания поставит украинским военным еще 20 бронетранспортеров.

Канада передала Украине три тренажера-симулятора для практики управления танками Leopard 2.

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