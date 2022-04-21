Рецепт кулича-бриошь с шоколадной начинкой

Такой кулич получается очень ароматным, с нежной текстурой и невероятным вкусом.

Если вы решили в этом году на Пасху порадовать своих родных необычным, красивым и очень вкусным куличом, тогда этот рецепт для вас.

Шеф-повар ресторана Kommuna Kitchen загородного отеля Bobritsa Dacha — Павел Дьячек — поделился простым рецептом кулича-бриошь с шоколадной начинкой и итальянской меренгой.

Бриошь — это французская сдобная выпечка на основе дрожжевого теста, в состав которого входит много сливочного масла. Пасха из такого теста получается ароматной, с нежной текстурой и очень вкусной.

Ингредиенты (на 6 куличей):

мука из твердых сортов пшеницы — 700 г

масло сливочное — 340 г

сахар — 120 г

соль — 8 г

яйца — 8 шт.

дрожжи сухие — 11 г

молоко — 30 г

Для начинки:

сливки 30% — 300 г

черный шоколад 70% — 300 г

Для итальянской меренги:

сахар — 225 г

вода — 60 г

белки куриные — 4 шт.

орехи — 30 г

Приготовление:

1. Сухие дрожжи заливаем теплым молоком (30°C).

2. Делаем горку из муки, добавляем туда яйца, соль, сахар, дрожжи с молоком и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваем. Должна получиться жидковатая масса.

3. Перекладываем опару в миску и накрываем пищевой пленкой или полотенцем. Ставим в теплое место.

4. Когда тесто немного подойдет, нужно его один раз помять. Рост опары зависит от температуры в помещении и качества дрожжей. Обычно это может длиться 1-3 часа.

5. Затем тесто, накрыв пленкой, оставляем еще на час.

6. Берем бумажные формы для выпечки. Делим тесто на 6 равных частей (получится примерно по 250 г) и раскладываем в формы. Формы не нужно ничем смазывать.

7. Ставим формы в теплое место, чтобы они подошли. Когда тесто подойдет к уровню формы или начнет выходить из нее, тогда ставим его на выпечку.

8. Смазать верх куличей яйцом.

9. Выпекаем куличи при температуре 165 градусов 30 минут.

10. Вынув куличи из духовки, даем им отдохнуть 4-6 часов при комнатной температуре.

Приготовление начинки

1. В миску кладем черный шоколад и сливки. Растапливаем это на водяной бане.

2. Взбиваем миксером соус до рыхлой кремообразной текстуры.

Секрет кулича

1. Вырезаем в куличе сверху небольшое отверстие диаметром 7 см.

2. Достаем оттуда сердцевину до самого низа. Дно кулича оставляем целым, чтобы не вытекла начинка.

3. Наливаем в отверстие 30 г шоколадного соуса и кладем немного мякоти. Затем снова наливаем соус и накрываем мякотью. И еще раз добавляем начинку и накрываем это верхушкой кулича.

Кулич-бриошь

Приготовление итальянской меренги

1. В сотейнике смешиваем воду с сахаром и варим на маленьком огне до густоты. Температура сиропа должна быть 120 градусов (можно измерить кухонным термометром). Если термометра у вас нет, капните сироп в холодную воду, и, если образуется липкий и прочный шарик, - сироп готов.

2. Когда сироп начнет закипать, начинаем взбивать миксером белки на небольшой скорости до рыхлой структуры.

3. Снимаем сироп и постепенно (продолжаем взбивать) вливаем его к белкам.

4. Повышаем скорость взбивания. Меренга будет готова тогда, когда она станет плотной, гладкой и с глянцевым блеском.

Наносим на охлажденные куличи меренгу, украшаем орехами и обжигаем газовой горелкой.

Кулич-бриошь

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