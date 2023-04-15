В Житомирской области трех лицеистов подозревают в изнасиловании одногруппника: первые детали

Полиция проводит досудебное расследование.
Трое несовершеннолетних лицеистов одного из профессиональных лицеев Житомирщины взяли под стражу без права внесения залога. Их подозревают в совершении сексуального насилия над одногруппником.
Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
"Следствие установило, что особо тяжкое преступление против половой свободы и половой неприкосновенности личности 5 апреля этого года совершили трое учеников одного из профессиональных лицеев области. Подозреваемые совершили сексуальное насилие при обстоятельствах психологического давления на одногруппника, с применением нецензурной лексики и угрожая", - сообщили в прокуратуре.
В четверг, 13 апреля, при участии ювенального прокурора всем трем фигурантам дела суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.
Продолжается досудебное расследование, которое проводит отделение полиции № 5 Житомирского райуправления полиции.
Согласно Уголовному кодексу Украины, изнасилование, совершенное группой лиц, карается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Напомним, в Полтавской области 28-летний мужчина изнасиловал ребенка.
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