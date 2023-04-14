В Полтавской области молодой человек изнасиловал ребенка

Преступление было совершено 8 апреля этого года.
В Полтавской области, в городе Глобино, 28-летний житель Кременчугского района изнасиловал малолетнюю девочку.
Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.
"Досудебным расследованием мужчина подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Преступление совершено 8 апреля этого года. В настоящее время в уголовном производстве назначен ряд экспертиз", — говорится в сообщении.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины), а также избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Напомним, жителя Тернопольщины приговорили к шести годам лишения свободы за развращение мальчиков на спортплощадке. Инцидент произошел около одной из школ, когда двое школьников играли в теннис.
Читайте также:
- В Сумах мужчина 9 лет насиловал ребенка, а затем начал шантажировать
- Систематически насиловал троих детей: в Днепропетровской области домашнего тирана отправили под стражу
- Схватил за шею и потащил к лесополосе: в Днепре мужчина изнасиловал девочку
- В Черкасской области мужчина насиловал дочерей своей сожительницы: самой молодой всего 6 лет