В Полтавской области молодой человек изнасиловал ребенка

Преступление было совершено 8 апреля этого года.

В Полтавской области, в городе Глобино, 28-летний житель Кременчугского района изнасиловал малолетнюю девочку.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием мужчина подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Преступление совершено 8 апреля этого года. В настоящее время в уголовном производстве назначен ряд экспертиз", — говорится в сообщении.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в изнасиловании лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины), а также избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, жителя Тернопольщины приговорили к шести годам лишения свободы за развращение мальчиков на спортплощадке. Инцидент произошел около одной из школ, когда двое школьников играли в теннис.

Во Львове задержали 50-летнего подозреваемого в педофилии

Читайте также: