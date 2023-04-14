У Полтавській області молодик зґвалтував дитину

Злочин скоєно 8 квітня цього року.

На Полтавщині, у місті Глобино, 28-річний житель Кременчуцького району зґвалтував малолітню дівчинку.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

"Досудовим розслідуванням чоловік підозрюється у вчиненні дій сексуального характеру стосовно 13-річної дівчинки. Злочин скоєно 8 квітня цього року. Наразі у кримінальному провадженні призначено ряд експертиз", - йдеться у повідомленні.

Зловмисникові повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла 14 років (ч. 4 ст. 152 КК України), а також обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, жителя Тернопільщини засудили до шести років позбавлення волі за розбещення хлопчиків на спортмайданчику. Інцидент стався біля однієї зі шкіл, коли двоє школярів грали у теніс.

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