Чотири неочевидні ознаки того, що ви не висипаєтеся

Сон, можливо, є найкращим, що людина може зробити для свого здоров'я, але більшість з нас недосипає.

Нестача сну робить вас виснаженими і дратівливими. Крім того, недостатньо сну може мати серйозні наслідки для тіла та розуму.

Про це пише CNET.

Скільки годин сну потрібно дорослим та дітям?

Чи достатньо для дорослої людини, наприклад, 6 годин сну? Коротка відповідь — ні. Центри контролю та профілактики захворювань рекомендують щонайменше 7 годин відпочинку. Проте саме повних 8 годин є оптимальною тривалістю сну, яку слід отримувати кожної ночі.

Визначте кількість годин, які вам потрібні, щоб виспатися, і зробіть все можливе, щоб дотримуватись цього режиму сну.

Ось рекомендована кількість годин сну залежно від віку:

Немовлята: 14-17 годин.

Дитина (4-12 місяців): 12-16 годин разом з денним сном.

Дитина-дошкільнятко (1-2 роки): 11-14 годин разом з денним сном.

Дошкільнята (3-5 років): 10-13 годин разом з денним сном.

Діти (6-12 років): 9-12 годин разом з денним сном.

Підлітки (13-18 років): 8-10 годин разом з денним сном.

Дорослі (віком від 18 до 64 років): 7-9 годин.

65 років і старше: 7-8 годин.

Чи достатньо годин на добу я сплю?

Більшість з нас не знають точний час, коли ми засинаємо щоночі, тому важко визначити, чи вдалося вам проспати 8 годин. Найбільш надійним способом визначити, чи вдалося відпочити належним чином, є постійне відстеження сну.

Існує кілька ознак, які вказують на те, що вам не вистачає сну. Окрім почуття втоми, нестача сну може серйозно впливати на життя. Ось деякі наслідки недостатнього та нерегулярного сну:

Сонливість протягом дня

Тільки 11 ранку, але ви вже не можете втримати очі відкритими. Цього не має бути після хорошого відпочинку вночі.

Забудькуватість та погана концентрація

Ви не можете згадати факти та цифри, які вам легко запам'ятовувати. Або, можливо, ви стали частіше забувати деталі останнім часом. Наприклад, ви часто забуваєте ключі, чи виходите з дому без гаманця або телефону. Дослідження показують зв'язок між пізнавальними здібностями і загальною кількістю сну.

Роздратованість та тривога

Останнім часом люди вас дратують? Наші рівні роздратованості та тривоги можуть стрімко зростати, коли ми страждаємо від недостатньо спокійного сну.

Набір ваги

Накопичувані наслідки поганого сну також можуть призвести до підвищення ваги, і це лише початок. Дослідження підтверджують, що хронічний недостатній сон призводить до зниження рівня глюкози. Інші негативні наслідки включають підвищений ризик ожиріння, високого кров'яного тиску, цукрового діабету 2 типу та серцево-судинних захворювань.

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