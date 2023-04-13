Вчені створили диво-еліксир, який вилікує від похмілля: що це за препарат

Група вчених з Китаю виявила пробіотик, який допоможе побороти похмілля.

Про це пише видання Ladbible із посиланням на Journal of Microbiology Spectrum.

Щоб зменшити шкідливий вплив алкоголю на печінку, група вчених створила пробіотик, який допоможе розщепити алкоголь під час кишкового тракту.

Перш ніж випробувати пробіотик, вчені зафіксували, скільки часу знадобилося п’яним мишам, щоб одужати самостійно – 6-10 годин. Через годину після вживання алкоголю мишей помістили в контейнер і спостерігали кожні 15 секунд, щоб побачити, як швидко вони оговталися від впливу алкоголю. Деяким із них дали пробіотик.

Дослідження показало, що миші, які приймали пробіотик, відновили свою фізичну здатність приблизно через 5,5 години. Мишам, які не приймали пробіотик, знадобилося приблизно 6,4 години. Одна чверть мишей, які приймали пробіотик, також "не втратили свій здоровий рефлекс та займалися спортом протягом усього процесу", тоді як миші, які не приймали його, "втратили рухову здатність після вживання алкоголю".

Пробіотик не тільки зменшив кількість алкоголю, що поглинається організмом, але й збільшив тривалість часу, протягом якого організм переносить алкоголь, а також скоротив час відновлення після гострого алкогольного отруєння.

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