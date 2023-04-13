Ученые создали чудо-эликсир, который вылечит от похмелья: что это за препарат

Группа ученых из Китая изобрела пробиотик, который поможет побороть похмелье.

Об этом пишет издание Ladbible со ссылкой на Journal of Microbiology Spectrum.

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Чтобы снизить вредное влияние алкоголя на печень, группа ученых создала пробиотик, который поможет расщепить алкоголь во время кишечника.

Прежде чем опробовать пробиотик, ученые зафиксировали, сколько времени понадобилось пьяным мышам, чтобы выздороветь самостоятельно – 6-10 часов. Через час после употребления алкоголя мышей поместили в контейнер и наблюдали каждые 15 секунд, чтобы увидеть, как быстро они оправились от воздействия алкоголя. Некоторым из них дали пробиотик.

Исследование показало, что мыши, принимавшие пробиотик, восстановили свою физическую способность примерно через 5,5 часа. Мышам, не принимавшим пробиотик, понадобилось примерно 6,4 часа. Одна четверть мышей, принимавших пробиотик, также "не потеряли свой здоровый рефлекс и занимались спортом на протяжении всего процесса", тогда как не принимавшие его мыши "потеряли двигательную способность после употребления алкоголя".

Пробиотик не только уменьшил количество поглощаемого организмом алкоголя, но и увеличил продолжительность времени, в течение которого организм переносит алкоголь, а также сократил время восстановления после острого алкогольного отравления.

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