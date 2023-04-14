ДСНС попереджає про затоплення: які території під загрозою

У ДСНС попереджають, що 14-17 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни триватиме ріст рівнів води на 0,1-0,3 м за добу. Це може спричинити затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізанням від основних шляхів сполучення, а також часткове затоплення окремих населених пунктів та житлових будинків.

Про це попереджає пресслужба ДСНС.

Зазначається, що під загрозою затоплення водами Дніпра та Сожу залишаються прирічкові села у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІІ рівень небезпеки - червоний).

Пізніше, 15-18 квiтня, на рiчках басейну Прип'ятi також очiкується продовження підвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м над поточними рiвнями, подальше затоплення заплав. Збережеться рiвень затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi. Можливе затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районi Волинської областi та Сарненському районi Рiвненської областi (I рiвеннь небезпеки - жовтий).

Крім того, у зв'язку з очiкуваними опадами, 15-17 квiтня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2 - 1,2 м над поточними вiдмiтками, однак без негативних наслiдкiв.

Також 14-17 квітня, внаслідок значних скидів води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, триватиме затоплення заплавних територій та буде часткове затоплення прируслових територій у населених пунктах на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській обл (ІІІ рівень небезпеки - червоний).

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Можливе початкове затоплення заплавних ділянок вздовж Каховського водосховища у ряді прирічкових населених пунктів у Запорізькій області (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

14-17 квітня, через пропуск весняного водопілля через Київську ГЕС, на р. Дніпро у м. Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області також триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок у ряді прирічкових населених пунктів (ІІ рівень небезпеки - помаранчевий).

Нагадаємо, на Київщині вирує стихія, через паводок та прорив дамби місцевого ставка водою затопило декілька вулиць в Іванкові. Місцеві мешканці повідомляють, що вулиці селища перетворилися на річки. Вода заливає подвір’я приватних будинків. Місцевим допомагають правоохоронці.

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