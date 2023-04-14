У Збройних силах оцінили імовірність російських ударів на Великдень

Армія Російської Федерації може готувати удари по Україні на Великодні свята. Крім того, можливі провокації і в перші дні травня.

Про це під час телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами представника ЗСУ, варто бути готовими до можливих ворожих атак. Ігнат просить українців дотримуватися сигналів повітряної тривоги. Своєю чергою, наголосив він, "повітряні сили будуть робити все для того, щоб мінімізувати ці загрози".

"Можуть бути (обстріли - Ред.). Складно сказати. Нам їхня духовність прекрасно зрозуміла. Ми бачимо, які їхні попи ворожого, ФСБшного патріархату освятили цю війну ще від 2014 року, так, як використовували їхні храми в Криму та на Сході нашої країни. Тому нічого святого в цих людей немає. Вони, можливо, можуть зробити різні провокації і на ці свята, і попереду їхні "скрєпи пєрвомайскіє", - висловився Ігнат.

Нагадаємо, СБУ закликала українців напередодні Великодня не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових засобів. Зазначається, що Служба працює над тим, аби нейтралізувати вплив окупантів на церковне середовище і не дати РФ бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей.

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