Де дивитися богослужіння на Великдень: онлайн-трансляції

У неділю, 16 квітня, у 163 релігійних спорудах Києва відзначатиметься головне свято православних християн — Великдень.

У кожному з районів столиці є храми та церкви, куди кияни, які мешкають неподалік, несуть великодні кошики. Але за бажанням у цей день можна відвідати головні храми міста:

Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир (вул. Трьохсвятительська, 6)

Андріївську церкву (Андріївський узвіз, 23)

Свято-Володимирський собор (бульв. Шевченка, 20)

Свято-Михайлівський Видубицький монастир (вулиця Видубицька, 40)

Церкву Святого Миколая Набережного (вул. Григорія Сковороди, 12)

Святкові молебні у київських храмах заплановані ввечері 15 квітня та зранку 16 квітня.

Очільник КМВА Сергій Попко оприлюднив попередній графік молебнів у храмах на Великдень:

15 квітня — в період від 15.00 до 23.00

16 квітня — в період від 05.00 до 18.00

Крім того, вночі головні закриті богослужіння транслюватимуться он-лайн центральними телеканалами, а також на інтернет-платформі ПЦУ в YouTube і в Facebook.

Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній на Великдень проведе службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Однак вірян просять за можливості переглянути богослужіння он-лайн, а у разі присутності у храмі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

В Україні традиційно Великдень є великим державним святом, а тому завжди має додатковий вихідний у понеділок. Якщо не буде продовжено воєнний стан, українці відпочиватимуть 15, 16 та 17 квітня.

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