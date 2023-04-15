Військовий про "успіхи" росіян у Бахмуті: беруть один будинок в день

Просування російських військ у Бахмуті дуже повільне, окупантам доводиться платити власною кров'ю за кожну вулицю і будинок.

Про це розповів захисник із 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ Олександр в ефірі телемарафону.

Він сказав, що росіяни мають надто великі втрати, тому їхній професіоналізм у вуличних боях знижується.

"Вони (окупанти - ред.) стали менш нахабними. Останній тиждень показав, що у них теж є ротації. Це ротація не найсильніша, вони не шкодують людей", - зауважив військовий.

За його словами, РФ перекидає на Бахмут нові танки "Прорив", аби "руйнувати будинок за будинком".

"Але їхня піхота уже не та, яка була кілька місяців тому, коли вони хотіли зробити "бліцкриг" по Бахмуту", - додав військовий.

Захисник повідомив, що наразі зусилля окупантів зосереджені на захопленні залізниці, яка прокладена через місто, розділяючи його на захід і центр.

"От вони намагаються ставити якісь плани і по датах, і по рубежах. Це дається з дуже великою затримкою. Але шляхом тим, що вони не шкодують в'язнів (десятки тисяч уже було покладено в самому Бахмуті, не кажучи про околиці)... Ну, плюс 20 м в день, плюс будинок... І такі якісь успіхи вони мають", - резюмував захисник.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що Росія вчергове сконцентрувала всі свої сили на захоплення міста Бахмут та запустила потужну інформаційно-психологічну операцію щодо нібито великих втрат ЗСУ. Таким чином ворог намагається підірвати довіру українців до командування.

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