Военный об "успехах" россиян в Бахмуте: берут один дом в день

Продвижение русских войск в Бахмуте очень медленное, оккупантам приходится платить собственной кровью за каждую улицу и дом.

Об этом рассказал защитник из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ Александр в эфире телемарафона.

Он сказал, что у россиян слишком большие потери, поэтому их профессионализм в уличных боях снижается.

"Они (оккупанты — ред.) стали менее наглыми. Последняя неделя показала, что у них тоже есть ротации. Это ротация не самая сильная, они не жалеют людей", — заметил военный.

По его словам, РФ перекидывает на Бахмут новые танки "Прорыв", чтобы "разрушать дом за домом".

"Но их пехота уже не та, которая была несколько месяцев назад, когда они хотели сделать "блицкриг" по Бахмуту", — добавил военный.

Защитник сообщил, что усилия оккупантов сосредоточены на захвате железной дороги, которая проложена через город, разделяя его на запад и центр.

"Вот они пытаются ставить какие-то планы и по датам, и по рубежам. Это дается с очень большой задержкой. Но путем тем, что они не жалеют узников (десятки тысяч уже были положены в самом Бахмуте, не говоря об окраинах). Ну, плюс 20 м в день, плюс дом... И такие какие-то успехи они имеют", — резюмировал защитник.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что Россия в очередной раз сконцентрировала все свои силы на захвате города Бахмут и запустила мощную информационно-психологическую операцию по якобы большим потерям ВСУ. Таким образом, враг пытается подорвать доверие украинцев к командованию.

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