Черги на українських кордонах: де найбільше автобусів та легковиків

На виїзд до Словаччини, Румунії та Молдови черг немає.

Станом на ранок 15 квітня перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги з автомобілів та автобусів. Найбільше транспортних засобів - на кордоні із Польщею.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Перед пунктами пропуску "Устилуг" та "Грушів" на виїзд очікують 10 легкових автомобілів. У "Краківці" у чергах - 60 легкових автомобілів, а у "Шегинях" – 20 автобусів. В інших пунктах пропуску на польському кордоні черги відсутні.

На виїзд до Угорщини черги спостерігаються у трьох пунктах пропуску. У "Тисі" на виїзд чекають 10 авто, у "Лужанці" – 15. У "Вилку" зібралося 20 легковиків.

Водночас у пунктах пропуску на словацькому, румунському та молдовському напрямку черг.

Нагадаємо, на Волині на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" були черги. Причиною називають протест аграріїв на території Польщі. У сусідній країні протестують аграрії.

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