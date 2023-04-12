На кордоні з Польщею можуть виникнути черги: що сталося

На міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що у Волинській області, можуть виникнути черги. Причиною називають протест аграріїв на території Польщі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці..

З посиланням на польських колег українські митники інформують, що страйк на польсько-українському кордоні, у місті Дорогуськ Люблінського воєводства, розпочався 12 квітня. За попередньою інформацією, акція аграріїв триватиме до 24:00 14 квітня.

"Можливі затримки у проходженні електронної черги, яка функціонує з української сторони на митному посту "Ягодин" та ускладнення у доставлянні вантажів до кордону з польського боку", – зазначили у Волинській митниці.

До слова, однією з причин протесту є збільшення обсягів української сільськогосподарської продукції на ринку сусідньої Польщі. Протестуючи, фермери чекають на конкретні рішення від уряду.

Як повідомлялося, раніше польскі фермери, які незадоволені значним зростанням експорту зерна з України, заявили, що вони заблокують пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кілька днів. Протестувальники обіцяють посилювати свої страйки, якщо не будуть виконані їхні вимоги.

Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі Генрік Ковальчик подав у відставку. Через кризу, спричинену напливом українського зерна, польські фермери були невдоволені. Попри звільнення, політик заявив, що відповідальність за зернову кризу, яка сталася у Польщі, несе Єврокомісія.

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