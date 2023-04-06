Румунія не пропускає автомобілі на кордоні з Буковиною: що сталося

На КПП "Порубне" у черзі стоять орієнтовно 400 вантажівок.

Румунія тимчасово припинила оформлення вантажівок через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області. Прикордонники також не пропускають легкові авто.

Про це у коментарі "Суспільному" розповів старший офіцер пресслужби Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік.

Через снігові замети румунська дорожня поліція заборонила проїзд легкових автомобілів з КПП "Дяківці" та "Красноїльськ", які їдуть у напрямку Сучави та Сірету.

"Піші переходи працюють. Легкові автомобілі оформлюють обидві сторони, але, коли водії виїжджають за межі пункту пропуску, дорожня поліція Румунії їх зупиняє через ускладнений рух", - повідомив Ліснік.

Пропуск автомобілів призупинено, поки румуни не очистять автомобільні шляхи від снігу. За словами Лісника, це може тривати до п'яти годин.

До слова, наразі на КПП "Порубне" у черзі стоять орієнтовно 400 вантажівок. Черг з легкових автомобілів та пішоходів на жодному пункті пропуску немає.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 квітня перед КПП із сусідніми державами на виїзд з України утворилися черги. Там стоять і легкові автомобілі, і автобуси. Найбільші черги зафіксовані на кордоні з Польщею. Натомість у пунктах пропуску на молдовському напрямку черг немає.

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