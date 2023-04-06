Ядерний вибух: алгоритм дій на випадок небезпеки

Важливо пам'ятати, що радіація поширюється блискавично - після вибуху у вас буде близько 5 хвилин, щоб врятуватися.

Що робити, якщо ядерний вибух стався в одному місті, а ви перебуваєте в іншому і між цими містами відстань понад 500 км.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, на що треба звертати увагу в першу чергу.

"У цьому випадку найголовнішим джерелом інформації стане прогноз погоди — треба слідкувати за вітром, щоб радіоактивна хмара не прийшла до вашого регіону і не відбулося випадання радіоактивних опадів. Якщо вітер дме у напрямку вашого регіону, значить треба носити одяг типу дощовика, щоб на вас не потрапили радіоактивні частини, а також приймати йодовмісні препарати для того, щоб виводити радіонукліди з організму. Взуття та одяг треба залишати в окремому місці, бажано, щоб це була вулиця, а не приміщення. В кращому випадку в коридорі в окремому відділі шафи. Варто відслідковувати радіаційний стан. Про це має попіклуватися наша місцева влада. В разі застосування ядерної зброї в країні мають оголошувати про радіаційний стан постійно.

Відповідно зі збільшенням радіаційного фону, верхній одяг підлягає знищенню, як правило спалюванню. Треба намагатися якомога менше перебувати на вулиці, тому що цегляні та бетонні будівлі і герметично зачинені вікна хоч якось затримують радіоактивний пил, який може розповсюджуватися. Але це лише у випадку, якщо вітер дув у напрямку вашого регіону в момент застосування ядерної зброї. Якщо вітер дув у іншому напрямку, тоді треба просто відслідковувати радіаційний стан у вашому регіоні", - сказав він.

Нагадаємо, вчені з Інституту довкілля штату Міннесота, США, та їхні колеги заявили, що вибухи навіть кількох ядерних бомб можуть сильно погіршити врожайність практично у всіх країнах і призвести до масового голоду, про що пише журнал Nature Food. За даними спеціалістів, відбудеться глобальне похолодання. Середня температура на планеті знизиться на 14,8 градуса за Цельсієм. Експерти припустили, що в найгіршому сценарії кількість загиблих становитиме сукупне населення Сполучених Штатів, Європи, Російської Федерації та їхніх союзників.

Росія погрожує Україні ядерним ударом

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть застосування Росією малопотужної ядерної зброї фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, матиме наслідки.

А високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що в такому разі російська армія буде знищена неядерними засобами.

Ексголова ЦРУ Девід Петреус навіть назвав можливі цілі, які будуть атаковані з боку США у відповідь на ядерний удар РФ. Йдеться про затоплення Чорноморського флоту, удари по військових базах у Криму та по російських військах на території України.

Американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма допускає, що Путін може застосувати ядерну зброю, проте тоді у війну вступлять НАТО і США.

Президент Зеленський прокоментував заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито виготовила "брудну бомбу". Зеленський наголосив, що ядерну зброю у Європі може застосувати лише Росія.

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