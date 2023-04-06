Ядерный взрыв: алгоритм действий на случай опасности

Важно помнить, что радиация распространяется молниеносно – после взрыва у вас будет около 5 минут, чтобы спастись.

Что делать, если ядерный взрыв произошел в одном городе, а вы находитесь в другом и между этими городами расстояние более 500 км.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, на что следует обращать внимание в первую очередь.

"В этом случае самым главным источником информации станет прогноз погоды — надо следить за ветром, чтобы радиоактивное облако не пришло в ваш регион и не произошло выпадение радиоактивных осадков. Если ветер дует в направлении вашего региона, значит, нужно носить одежду типа дождевика, чтобы на вас не попали радиоактивные части, а также принимать йодосодержащие препараты для того, чтобы выводить радионуклиды из организма. Обувь и одежду надо оставлять в отдельном месте, желательно, чтобы это была улица, а не помещение. радиационное состояние Об этом должны позаботиться наши местные власти, в случае применения ядерного оружия в стране должны объявлять о радиационном состоянии постоянно.

Согласно увеличению радиационного фона, верхняя одежда подлежит уничтожению, как правило, сжиганию. Надо стараться как можно меньше находиться на улице, потому что кирпичные и бетонные здания и герметично закрытые окна хоть как-то задерживают радиоактивную пыль, которая может распространяться. Но это только в случае, если ветер дул в направлении вашего региона в момент применения ядерного оружия. Если ветер дул в другом направлении, то нужно просто отслеживать радиационное состояние в вашем регионе", — сказал он.

Напомним, ученые из Института окружающей среды штата Миннесота, США и их коллеги заявили, что взрывы даже нескольких ядерных бомб могут сильно ухудшить урожайность практически во всех странах и привести к массовому голоду, о чем пишет журнал Nature Food.

По данным специалистов, состоится глобальное похолодание. Средняя температура на планете снизится на 14,8 градуса по Цельсию. Эксперты предположили, что в самом худшем сценарии количество погибших будет составлять совокупное население Соединенных Штатов, Европы, Российской Федерации и их союзников.

Россия угрожает Украине ядерным ударом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь последствия.

А высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в таком случае российская армия будет уничтожена неядерными средствами.

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус даже назвал возможные цели, которые будут атакованы со стороны США в ответ на ядерный удар РФ. Речь идет о затоплении Черноморского флота, ударах по военным базам в Крыму и российским войскам на территории Украины.

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма допускает, что Путин может применить ядерное оружие, однако тогда в войну вступят НАТО и США.

Президент Зеленский прокомментировал заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы изготовила "грязную бомбу". Зеленский подчеркнул, что ядерное оружие в Европе может применить только Россия.

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