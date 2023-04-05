Какому знаку Зодиака повезет 6 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 6 апреля?

Нынешний день благоприятен для любых новых начинаний – особенно творческого плана, с одним условием: во всех делах необходимо соблюдать осторожность, в противном случае велика вероятность не победы, а поражения, не прибыли, а убытков. Радость этого дня – необязательно бурная (в наши дни она не всегда уместна), но тихая и спокойная – примиряющая с окружающей действительностью. Велика вероятность травм, поэтому необходимо соблюдать осторожность: не заниматься экстремальными видами спорта, не превышать скорость за рулем и не переходить улицу в неположенном месте.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны окажутся невероятно удачливыми в профессиональных и – особенно! – финансовых делах: им, в отличие от других знаков Зодиака, не только можно, но и нужно приступать к работе над новыми проектами, заключать важные сделки и подписывать серьезные договоры. Как правило, все они окажутся успешными, но необходимо соблюсти одно условие – сначала очень внимательно и скрупулезно изучить текст финансовых документов и только потом ставить под ними свою визу, иначе существует риск – в состоянии эйфории, которую вызовут удачно складывающиеся дела – пропустить досадную ошибку, которая сведет на нет все приложенные усилия.

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