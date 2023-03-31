Зодиакальный гороскоп на апрель 2023 года для всех 12 знаков

На древнеарамейском апрель звучит как "нисан", что в переводе означает "месяц чудес". Нынешний апрель сполна оправдает свое название – в нем найдется место всему: и приятным неожиданностям, и трансформациям, и иллюзиям, и тайнам. Яркие эмоции сделают всех нас немного итальянцами: мы будем бурно реагировать на любые, даже не очень важные и значительные события и подходить с таких позиций к решению накопившихся проблем. Впрочем, это никому не повредит – нельзя все время удерживать испытываемые чувства в себе.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

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Наступает важное время, которое позволит изменить жизнь к лучшему – как в профессиональном, так и в личном плане, главное, не упустить счастливый шанс. Удача в будущем прежде всего будет сопутствовать тем, кто заложит позитивную жизненную программу на максимально длительный срок – хотя бы на 18 лет вперед.

Телец (21.04 – 21.05)

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Желание – и возможность – созидать, которые подарят звезды, необходимо использовать по максимуму: это даст возможность осуществить самые смелые проекты, причем не только на работе, но и в быту – в это время можно сделать ремонт в квартире или заложить фундамент своего дома. Во второй половине месяца в жизнь могут вернуться как старые друзья, так и старые долги.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Благоприятный период, в течение которого можно рассчитывать на появление на горизонте новой любви, поддержку друзей, возможность заработать хорошие деньги, что особенно важно для представителей знака. Время также удачно для основания собственного бизнеса и начала политической карьеры.

Рак (22.06 – 22.07)

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Результатом кропотливого труда и усилий, приложенных в последнее время, станет укрепление профессионального авторитета, который пострадал во время прохождения по знаку Черной Луны. На какой бы вопрос ни нужно было найти ответ, обращаться надо не к разуму и логике, а к интуиции – ее подсказки станут залогом успеха во всех жизненных сферах.

Лев (23.07 – 21.08)

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Все жизненные события – как деловые, так и личные – будут связаны с зарубежьем: бизнес лучше вести с партнерами из другой страны, а у романа с иностранцем гораздо больше шансов закончиться серьезными – вплоть до брака – отношениями. Во второй половине месяца необходимо быть готовыми к приятным неожиданностям.

Дева (22.08 – 23.09)

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Деньги, в которых представители знака могут иметь насущную потребность, придут не из основных, а из самых неожиданных источников дохода – например, их могут в качестве процентов выплатить деловые партнеры. Не менее велика вероятность того, что случайно купленный лотерейный билет, принесет выигрыш – главное, не увлекаться азартными играми и не рисковать.

Весы (24.09 – 23.10)

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На первый план выходит решение финансовых вопросов, которые в большинстве случаев окажутся успешными, если только представители знака не умудрятся поссориться с непосредственным начальством: если оно обидится, дополнительных выплат не увидеть. Во второй половине месяца велика вероятность путешествий – преимущественно в экзотические страны.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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В профессиональном плане придется продемонстрировать свое умение работать под давлением – велика вероятность авральной работы, которая отнимет почти все время и львиную долю сил. Зато если удастся выполнить ее максимально быстро и качественно, благодарность начальства – в том числе и материальная – не будет иметь границ.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Велика вероятность возврата к старым проектам, которые в свое время по какой-то причине были "заморожены", теперь же для них сложатся максимально благоприятные условия, что позволит завершить их успешно и быстро. Приятные эмоции принесут дети, которые откроют в себе самые неожиданные таланты и дадут своим родителям повод для гордости.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Смена места жительства со значительным улучшением жилищных условий станет возможна благодаря переезду в другой город, а возможно, и страну, что в наше время особенно актуально. В профессиональном плане успех ждет прежде всего тех, чья работа так или иначе связана с творчеством: вдохновение, которое снизойдет на представителей знака, позволит им создать настоящее произведение искусства.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Важные документы – как профессионального, так и имущественного свойства – необходимо оформить в первых двух декадах апреля: все, что будет составлено и подписано позже, может содержать в себе серьезные ошибки. В конце месяца нельзя заниматься экстремальными видами спорта и превышать скорость за рулем – важно помнить, что береженого бог бережет.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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В делах важно проявлять осторожность: например, прежде чем сделать первый взнос за ипотечный кредит, необходимо собрать информацию о фирме застройщика – слишком велик риск стать жертвой мошенников. Кстати, касается это и людей, которые захотят войти в ближний круг – среди них могут оказаться не те, за кого себя выдают.

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