Любовный гороскоп на апрель 2023 года

Наиболее благоприятны первая и вторая декады апреля – это время ярких событий и позитивных перемен. До 20 апреля – прекрасное время для бракосочетания и оформления союзов, начала совместного проживания с партнером.

Полнолуние в Весах произойдет 6 апреля и поможет установить баланс между личной и социальной жизнью. Эмоциональные от природы люди почувствуют себя возбужденными и готовыми на многое ради наслаждений. Очень полезно в дни полнолуния задать себе вопрос начиная с "кто я?" и "какова моя роль в этих отношениях", а также "почему я без пары?". Постарайтесь серьёзно ответить на них и сделать правильные выводы.

11 апреля в 07:47 Венера входит в знак Близнецы и привнесет легкость в сферу взаимоотношений. Вторая декада месяца благоприятна для романтических путешествий, знакомства с родственниками партнера, дружеских встреч и установления новых контактов.

С 20 апреля по 5 мая – коридор затмений, который совпадает с периодом ретроградного Меркурия (21 апреля – 15 мая). Данная комбинация активизирует кармические связи, т.е. сложные, незавершенные отношения, а также заставит вернуться мыслями и чувствами в прошлое. Хорошее время избавиться от токсичных связей и всего того, что мешает вам быть счастливым.

Третья декада апреля может принести сильную эмоциональную связь с человеком из прошлой жизни. Однако кармические отношения не приведут к счастливой семейной жизни – эти отношения исключительно для опыта и отработки грехов прошлых воплощений. В это время появится реальный шанс восстановить контакты с бывшими партнерами и любимыми. Осознанные, духовно развитые пары смогут трансформировать отношения, если будут честны сами с собой и с дорогим ему человеком.

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ОВЕН

Отпустите того, кто сам хочет от вас уйти, избавьтесь от бесперспективных связей. Будьте щедры и отпускайте все с легким сердцем. Очень скоро наступит новая фаза в сфере взаимоотношений – там будут новые знакомства, стремления, возможности. Зачем же отягощать их прошлыми привязками. В третьей декаде апреля велик риск совершить ошибки в партнерских связях, поэтому в этот период сведите общение и любые контакты к минимуму, особенно с представителями противоположного пола.

ТЕЛЕЦ

Благоприятный месяц для личной жизни, гармонизации семейных отношений, возобновления давних связей. В первые две декады апреля почувствуете себя свободным и полным оптимизма, усилится внимание со стороны противоположного пола. Может произойти встреча с важным человеком, в том числе с человеком из прошлого. Некоторое замедление можете почувствовать в третьей декаде апреля, но серьезных неприятностей в сфере взаимоотношений не должно случиться.

БЛИЗНЕЦЫ

Уделите внимание прошлым связям, любовным отношениям, которые закончились не очень хорошо. У вас есть шанс развязать кармические узлы и выйти на совершенной новый и более качественный этап в сфере личных взаимоотношений. Вы можете испытывать беспокойство, может казаться, что вы теряете что-то очень важное, все разваливается и рушится. Насколько ответственно вы подойдете к партнерским отношениям, в том числе к давним, настолько позитивно преобразится ваша жизнь и любовная сфера в мае 2023 года.

РАК

Первая половина апреля может принести встречу с человеком, которая кардинально изменит вашу жизнь. Скорее всего, по охватившему вас вдохновению вы сразу поймете, что это - ваше будущее. Волна будущего приходит в этом месяце несмотря на то, что вторая половина апреля будет эмоционально сложной. Скорее всего, в конце апреля потребуется сделать серьезный выбор. Постарайтесь сделать так, чтобы ваше решение учитывало то новое, что начинает проявлять себя в вашей жизни в первой и второй декаде месяца.

ЛЕВ

Тот человек, который произведет на вас сильное впечатление и захватит ваше воображение в апреле, вряд ли окажется полезным для вас в будущем. Не стоит раскрывать свое сердце новому знакомому или романтическому партнеру – от этого можете в скором времени пострадать. Искушения и соблазны будут – ваша задача устоять перед ними и трезво смотреть на вещи. Берегите давние связи, брачные отношения, прилагайте максимуму усилий для гармонизации психологического климата в семье.

ДЕВА

Планетарные влияния помогут вам справиться с нахлынувшей нерешительностью и серьезно поговорить с любимым человеком о будущем и перспективам взаимоотношений. И это необходимо сделать до 20 апреля, чтобы обсудить все спорные вопросы еще до кризисного периода, который начнется в третьей декаде апреля, а закончится в середине мая. Если вам дорог партнер и семейное спокойствие, укрепите фундамент благополучия как можно скорее. Также пришло время уделить внимание детям и планированию ребенка.

ВЕСЫ

Противоречивый месяц – здесь будет все: романтика и расставания, страсть и драма, новые интересные знакомства и внезапно возникший партнер из прошлого. Возможно, вы наконец-то решитесь на то, о чем давно мечтали, например, поехать в гости к любимому человеку, который находится далеко, или потенциальному партнеру, с которым завязалась переписка на сайте знакомств. В любом случае вы получите интересный опыт, новые впечатления, и вовсе не важно, будет ли иметь продолжение этот душевный порыв.

СКОРПИОН

В этом месяце вы особенно отчетливо почувствуете, что ваша жизнь замедляется и какой-то ее этап подходит к завершению. Однако не поддавайтесь унынию и усталости – ваша сила сейчас в партнерстве. Малейшая инициатива с вашей стороны обязательно получит отклик у интересующего вас человека. Отдохните, лучше всего на лоне природы, накопите сил, привнесите романтику в свою жизнь. Если в мыслях постоянно присутствует бывший партнер – сделайте шаг навстречу, и с большей долей вероятности отношения могут возобновиться.

СТРЕЛЕЦ

В этом месяце важно все расставить по своим местам в сфере взаимоотношений. Не надо стремиться заглянуть за горизонт – живите сегодняшним днем, берегите тех, кто рядом. Хорошо бы извиниться перед теми, кого вы вольно или невольно обидели. Подходящее время для того, чтобы от слов перейти к делу, от теории - к практике и сделать что-то реальное ради высоких идеалов в любви. В третьей декаде апреля возможно всепоглощающее романтическое увлечение, которое, впрочем, вряд ли окажется долговечным.

КОЗЕРОГ

Апрель может быть несколько двусмысленным, поскольку, с одной стороны, в вашей жизни завершается важный долгий период, и вполне вероятно, что приходится расставаться со многими людьми, к которым привыкли и даже испытываете нежные чувства. Но с другой стороны - вы полны идей и оптимизма, вам хочется немедленно что-нибудь предпринять, ускорить развитие отношений. Однако не торопите события! Все важные решения, связанные с личной жизнью, перенесите на вторую половину мая 2023-го.

ВОДОЛЕЙ

Интересный период для одиноких Водолеев и тех, кто недавно расстался с партнером. Используйте свой запас оптимизма для того, чтобы радостно, с легким сердцем, отдать бывшему партнеру то, что вы ему должны, и оставить в прошлом то, что не возьмете в будущее. Только после этого в вашу жизнь ворвется новая страстная любовь, романтическое увлечение, которое со временем перерастет в глубокое чувство. Семейные представители этого знака должны уделить внимание семье. Будьте щедры с другими людьми, как можно больше проводите времени с родными и близкими.

РЫБЫ

Не отказывайтесь от новых перспективных предложений, но будьте внимательны к людям, которые появляются в вашей жизни. Среди них могут быть те, которые станут причиной неприятностей с супругом или давним партнером, отношения с которым давно устоялись и где-то даже стали скучными. Вполне вероятно, что какие-то из ваших идеалов сейчас находятся в состоянии кризиса, но на данный момент важно не поддаваться эмоциям, а объективно подвести итог, подумать, что еще вы можете сделать, чтобы сохранить брак или другие важные для вас отношения.

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