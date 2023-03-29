Гороскоп кохання на квітень 2023 року

Найбільш сприятливі перша та друга декади квітня – це час яскравих подій та позитивних змін. До 20 квітня – прекрасні для одруження та оформлення шлюбів, початку спільного проживання із партнером.

Повния у Терезах відбудеться 6 квітня і допоможе встановити баланс між особистим та соціальним життям. Емоційні від природи люди почуватимуться збудженими та готовими на багато що заради насолод. Дуже корисно в дні повні поставити собі запитання починаючи з "хто я?" і "яка моя роль у цих взаєминах", а також "чому я без пари?". Намагайтеся серйозно відповісти на них і зробити правильні висновки.

11 квітня о 07:47 Венера входить у знак Близнята та принесе легкість у сферу взаємин. Друга декада місяця є сприятливою для романтичних подорожей, знайомства з родичами партнера, дружніх зустрічей та встановлення нових контактів.

Від 20 квітня до 5 травня – коридор затемнень, що збігається з періодом ретроградного Меркурія (21 квітня - 15 травня). Ця комбінація активізує кармічні зв'язки, тобто. складні, незавершені відносини, а також змусить повернутися думками та почуттями у минуле. Гарний час позбавитися токсичних зв'язків і всього того, що заважає вам бути щасливим.

Третя декада квітня може принести сильний емоційний зв'язок із людиною з минулого життя. Однак кармічні стосунки не призведуть до щасливого сімейного життя – ці стосунки винятково для досвіду та відпрацювання гріхів минулих втілень. У цей час з'явиться реальний шанс відновити контакти з колишніми партнерами та коханими. Усвідомлені, духовно розвинені пари зможуть трансформувати стосунки, якщо будуть чесними самі з собою і дорогою людиною.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Відпустіть того, хто сам хоче від вас піти, позбавтеся безперспективних зв'язків. Будьте щедрі та відпускайте все з легким серцем. Незабаром настане нова фаза у сфері взаємин – там будуть нові знайомства, прагнення, можливості. Навіщо обтяжувати їх минулими прив'язками. У третій декаді квітня великий ризик припуститися помилок у партнерських зв'язках, тому в цей період зведіть спілкування та будь-які контакти до мінімуму, особливо з представниками протилежної статі.

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий місяць для особистого життя, гармонізації сімейних стосунків, поновлення давніх зв'язків. У перші дві декади квітня почуватиметеся вільними та повними оптимізму, посилиться увага з боку протилежної статі. Може відбутися зустріч із важливою людиною, зокрема з минулого. Деяке уповільнення можете відчути у третій декаді квітня, але серйозних неприємностей у сфері взаємин не має статися.

БЛИЗНЯТА

Зверніть увагу на минулі зв'язки, любовні стосунки, які закінчилися не дуже добре. У вас є шанс розв'язати кармічні вузли і вийти на досконалий новий і якісніший етап у сфері особистих взаємин. Ви можете відчувати занепокоєння, може здаватися, що ви втрачаєте щось дуже важливе, все розвалюється і руйнується. Наскільки відповідально ви підійдете до партнерських взаємин, зокрема до давніх, настільки позитивно зміниться ваше життя та сфера кохання у травні 2023 року.

РАК

Перша половина квітня може принести зустріч із людиною, яка кардинально змінить ваше життя. Найімовірніше, за натхненням, що охопило вас, ви одразу зрозумієте, що це — ваше майбутнє. Хвиля майбутнього приходить цього місяця, попри те, що друга половина квітня буде емоційно складною. Найімовірніше, наприкінці квітня буде потрібно зробити серйозний вибір. Намагайтеся зробити так, щоб ваше рішення враховувало те нове, що починає проявляти себе у вашому житті у першій та другій декаді місяця.

ЛЕВ

Та людина, яка справить на вас сильне враження і захопить вашу уяву у квітні, навряд чи виявиться корисною для вас у майбутньому. Не варто розкривати своє серце новому знайомому чи романтичному партнерові – від цього можете незабаром постраждати. Спокуси будуть — ваше завдання: встояти перед ними і тверезо дивитися на речі. Бережіть давні зв'язки, шлюбні стосунки, докладайте максимум зусиль для гармонізації психологічного клімату у ній.

ДІВА

Планетарні впливи допоможуть вам впоратися з нерішучістю, що наринула, і серйозно поговорити з коханою людиною про майбутнє і перспективи взаємин. І це необхідно зробити до 20 квітня, щоб обговорити всі суперечливі питання ще до кризового періоду, який розпочнеться у третій декаді квітня, а закінчиться у середині травня. Якщо вам дорогий партнер і сімейний спокій, зміцніть фундамент добробуту якнайшвидше. Також настав час приділити увагу дітям та плануванню дитини.

ТЕРЕЗИ

Суперечливий місяць – тут буде все: романтика і розставання, пристрасть і драма, нові цікаві знайомства і партнер, що раптово виник, з минулого. Можливо, ви нарешті зважитеся на те, про що давно мріяли, наприклад, поїхати в гості до коханої людини, яка перебуває далеко, або потенційного партнера, з яким зав'язалося листування на сайті знайомств. У будь-якому разі ви отримаєте цікавий досвід, нові враження, і зовсім неважливо, чи продовжуватиме цей душевний порив.

СКОРПІОН

Цього місяця ви особливо виразно відчуєте, що ваше життя сповільнюється і якийсь його етап підходить до завершення. Однак не піддавайтеся зневірі та втомі – ваша сила зараз у партнерстві. Найменша ініціатива з вашого боку обов'язково отримає відгук у людини, яка вас цікавить. Відпочиньте, найкраще на лоні природи, нагромадіть сил, привнесіть романтику у своє життя. Якщо в думках постійно присутній колишній партнер – зробіть крок назустріч – і з більшою ймовірністю стосунки можуть поновитися.

СТРІЛЕЦЬ

Цього місяця важливо все розставити на свої місця у сфері взаємин. Не треба прагнути заглянути за обрій – живіть сьогоднішнім днем, бережіть тих, хто поряд. Добре було б перепросити тих, кого ви, свідомо чи мимоволі, образили. Відповідний час для того, щоб від слів перейти до справи, від теорії — до практики і зробити щось реальне заради високих ідеалів у коханні. У третій декаді квітня можливе всепоглинальне романтичне захоплення, яке навряд чи виявиться довговічним.

КОЗОРІГ

Квітень може бути дещо двозначним, оскільки, з одного боку, у вашому житті завершується важливий довгий період, і цілком імовірно, що доводиться розлучатися з багатьма людьми, до яких звикли і навіть відчуваєте ніжні почуття. Але з іншого боку, ви сповнені ідей та оптимізму, вам хочеться негайно щось зробити, прискорити розвиток взаємин. Однак не поспішайте! Всі важливі рішення, пов'язані з особистим життям, принесіть на другу половину травня 2023 року.

ВОДОЛІЙ

Цікавий період для самотніх Водоліїв та тих, хто нещодавно розлучився з партнером. Використовуйте свій запас оптимізму для того, щоб радісно, з легким серцем віддати колишньому партнерові те, що ви йому повинні, і залишити в минулому те, що не візьмете в майбутнє. Тільки після цього у ваше життя увірветься нове пристрасне кохання, романтичне захоплення, яке з часом переросте в глибоке почуття. Сімейні представники цього знака мають приділити увагу сім'ї. Будьте щедрі з іншими людьми, якнайбільше проводите часу з рідними та близькими.

РИБИ

Не відмовляйтеся від нових перспективних пропозицій, але будьте уважні до людей, які з'являються у вашому житті. Серед них можуть бути ті, які стануть причиною неприємностей із чоловіком чи давнім партнером, стосунки з яким давно устоялись і десь навіть стали нудними. Цілком ймовірно, що якісь із ваших ідеалів зараз перебувають у стані кризи, але наразі важливо не піддаватися емоціям, а об'єктивно підбити підсумок, подумати, що ще ви можете зробити, щоб зберегти шлюб чи інші важливі для вас стосунки.

Читайте також: