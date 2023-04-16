Циганков допоміг "Жироні" перемогти найгіршу команду чемпіонату Іспанії

Віктор провів на полі повний поєдинок проти "Ельче".
"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова обіграла "Ельче" в домашньому матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги – 2:0.
Господарі забили по голу в кожному з таймів. На останній хвилині першої половини зустрічі жирондинців вивів уперед Валентін Кастельянос.
На 70-й хвилині "червоно-білі" зміцнили свою перевагу – остаточний рахунок у грі встановив Оріоль Ромеу.
Зазначимо, що Циганков вийшов на поле у стартовому складі та відіграв повний матч.
Для Віктора ця гра стала десятою за жирондинців після зимового трансферу з київського "Динамо". В активі українського вінгера три голи і три результативні передачі.
"Жирона" (38 очок) піднялася на дев'яте місце в турнірній таблиці Ла Ліги. "Ельче" (13 балів) посідає останню позицію.
У наступному турі команда Циганкова 22 квітня на виїзді зіграє проти "Вальядоліда". Аутсайдер Примери 23 квітня прийме "Валенсію", яка теж веде боротьбу за виживання.
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