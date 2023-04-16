Циганков допоміг "Жироні" перемогти найгіршу команду чемпіонату Іспанії

Віктор провів на полі повний поєдинок проти "Ельче".

"Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова обіграла "Ельче" в домашньому матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги – 2:0 .

Господарі забили по голу в кожному з таймів. На останній хвилині першої половини зустрічі жирондинців вивів уперед Валентін Кастельянос.

На 70-й хвилині "червоно-білі" зміцнили свою перевагу – остаточний рахунок у грі встановив Оріоль Ромеу.

Зазначимо, що Циганков вийшов на поле у стартовому складі та відіграв повний матч.

Для Віктора ця гра стала десятою за жирондинців після зимового трансферу з київського "Динамо". В активі українського вінгера три голи і три результативні передачі.

"Жирона" (38 очок) піднялася на дев'яте місце в турнірній таблиці Ла Ліги. "Ельче" (13 балів) посідає останню позицію.

У наступному турі команда Циганкова 22 квітня на виїзді зіграє проти "Вальядоліда". Аутсайдер Примери 23 квітня прийме "Валенсію", яка теж веде боротьбу за виживання.

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