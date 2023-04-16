Цыганков помог "Жироне" победить худшую команду чемпионата Испании (видео)

Виктор провел на поле полный поединок против "Эльче".

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова обыграла "Эльче" в домашнем матче 29-го тура испанской Ла Лиги – 2:0 .

Хозяева забили по голу в каждом из таймов. На последней минуте первой половины встречи жирондинцев вывел вперед Валентин Кастельянос.

На 70-й минуте "красно-белые" укрепили свое преимущество – окончательный счет в игре установил Ориоль Ромеу.

Отметим, что Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл полный матч.

Обзор матча

Для Виктора эта игра стала десятой за жирондинцев после зимнего трансфера из киевского "Динамо". В активе украинского вингера три гола и три результативные передачи.

"Жирона" (38 очков) поднялась на девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" (13 баллов) занимает последнюю позицию.

В следующем туре команда Цыганкова 22 апреля на выезде сыграет против "Вальядолида". Аутсайдер Примеры 23 апреля примет "Валенсию", которая тоже ведет борьбу за выживание.

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