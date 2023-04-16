Какому знаку Зодиака повезет 17 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 17 апреля?

День духовного преображения, когда – под влиянием как внешних, так и внутренних – обстоятельств человек становится иным и, как следствие, начинает по-другому смотреть на окружающий его мир, происходящие в нем события и окружающих его людей. В этот время материальное не должно занимать наши мысли и определять наши поступки, о нем надо забыть хотя бы на время, поставив во главу угла духовные моменты. Получить ответ на важные вопросы поможет интуиция – ее роль в нашей жизни сегодня переоценить невозможно. Можно и нужно заниматься самообразованием: новые знания будут быстро усваиваться и легко запоминаться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам сегодня доведется принять важное решение, касающееся их личной жизни, и иначе как везением этот момент не назовешь. Дело в том, что им необходимо будет завершить один этап в отношениях с любимым человеком и перейти к другому. Кто-то из представителей знака примет предложение руки и сердца, что означает получение официального статуса, кто-то поймет, что пора съезжаться с любимым человеком, поскольку жить порознь уже невмоготу, а кто-то – наконец-то – решится признаться единственному и неповторимому в своих чувствах.

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