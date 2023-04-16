Якому знаку зодіаку пощастить 17 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 17 квітня?

День духовного перетворення, коли — під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх — обставин людина стає іншою і, як наслідок, починає інакше дивитися на навколишній світ, події, що відбуваються в ньому, ї і оточення. У цей час матеріальне не повинне займати наші думки і визначати наші вчинки, про нього треба забути хоча б на якийсь час, поставивши в основу духовні моменти. Отримати відповідь на важливі запитання допоможе інтуїція – її роль у житті сьогодні переоцінити неможливо. Можна і потрібно займатися самоосвітою: нові знання швидко і легко засвоюватимуться.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам сьогодні доведеться ухвалити важливе рішення, що стосується їхнього особистого життя, інакше як везінням цей момент не назвеш. Річ у тім, що їм необхідно буде завершити один етап у взаєминах із коханою людиною та перейти до іншого. Хтось із представників знака прийме пропозицію руки і серця, що означає отримання офіційного статусу, хтось зрозуміє, що настав час з'їжджатися з коханою людиною, оскільки жити порізно вже не може, а хтось – нарешті – наважиться зізнатися єдиному і неповторному у своїх почуттях.

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