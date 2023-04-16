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Страшний паводок в Україні: названо причини підтоплення кількох областей

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Страшний паводок в Україні: названо причини підтоплення кількох областей

Фото: ДСНС України

Екологи вважають, що все сталось через порушення екологічних норм.

В Україні через страшний паводок підтоплено кілька областей. Весняна повінь лютує одразу в 5 регіонів України. 

Про це повідомляє ТСН. 

Через розливи Дніпра, Десни, Сейму, Прип'яті та Західного Бугу постраждали люди у Волинській, Київській, Рівненській, Черкаській та Чернігівській областях. 

Село Хрещатик, що недалеко від Черкас, залишилося частково відрізаним від світу. Там люди змушені пересуватися човнами, проте не всі люди погоджуються на евакуацію. 

У Київській області підтопило тимчасову переправу до села Іванків. Постраждали й деякі райони в столиці. Рятувальники закликають не нехтувати елементарними правилами техніки безпеки.

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Речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан зазначила, що через паводок постраждали населені пункти у  Вишгородському, Броварському та частково - в Бориспільському районі. За її словами, підтоплено переправи до селища Іванків, але зараз там працюють рятувальники для відновлення сполучення. 

"Жертв немає поки. І постраждалих немає... Найбільша проблематика - затоплення домогосподарств. Там, де це можливо, працюють наші рятувальники для відкачування води", - каже Рубан.

Також голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко зазначила, що все сталось через порушення екологічних норм. 

Нагадаємо, у Києві підтопило міський парк "Наталка" та всю берегову зону. 

Крім того на Київщині зафіксовано локальні підтоплення у Вишгородському, Броварському та Бучанському районах. Рятувальники постійно здійснюють моніторинг підняття рівня води. Співробітники ДСНС рятують людей і тварин та мотопомпами відкачують воду.

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Дата публікації
Перегляди
519
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