Таємниця дверей Теплої Софії: чому вони майже пів століття чекали на ремонт

В радянські часи вирішили, що зроблять це завтра, а "завтра" настало аж через 44 роки.

В Національному заповіднику "Софія Київська" замінили двері головного входу до підвалу Трапезної церкви (Тепла Софія). Цікаво, що понад 44 роки дверями тут слугував лист ДСП, який тимчасово поставили тодішні реставратори, підфарбувавши під старовину. Красиві дубові двері встановили тут лише зараз, прибравши фарбовану копію.

Про це розповів Вадим Кириленко, головний реставратор Національного заповідника "Софія Київська".

"В 1978-79 рр. минулого століття проводилась реставрація однієї пам’ятки XVIII ст. Звісно, за звичаями того часу всі подібні роботи приурочували до важливої дати на державному рівні, але все вчасно зробити не встигали. Та реставратори - кмітливі люди і завжди мають нестандартні рішення звичних робочих проблем. Тому на одному з фасадів замість дубових масивних дверей з ковкою було "тимчасово" встановлено пофарбований лист ДСП. Відкриття відреставрованої пам’ятки пройшло вдало та дуже помпезно: з комісіями, стрічками, промовами та нагородами. Не менш вдало забули і про масивні двері та фарбований лист радянського ДСП... Пройшло більше 44 років. Настав час планової реставрації пам’ятки, і вже сучасні реставратори доробили незавершену справу своїх колег", - написав на своїй сторінці в соціальній мережі Вадим Кириленко.

Фото: Вадим Кириленко.

Сайту ТСН.ua Вадим Кириленко розповів, що тісно спілкується з реставратором, який тоді був задіяний в реставрації Трапезної церкви.

"Отченашко Віталій Федорович зараз на пенсії, але продовжує нас консультувати з питань реставрації. Він і розповів нам про "таємницю дверей". В радянські часи поспішали відкрити об’єкт. Зрозуміли, що не встигають і вирішили, що зроблять це завтра, а "завтра" настало аж через 44 роки", - розповідає сайту ТСН.ua Вадим Кириленко.

Він каже, що нові двері встановлені в місці, де буде головний вхід до підвалу Трапезної та майбутнього Музею археології заповідника.

"Справа в тому, що існує два входи до підвалу Трапезної, тому на двері з ДСП ніхто не звертав раніше уваги, оскільки у підвал можна було потрапити через інший вхід. Тепер ми в рамках реставрації вже замінили двері з ДСП на красиві дубові. Їх вага з коробкою - 365 кілограмів. Їх виготовляли майстри на Закарпатті майже п’ять місяців", - додає Вадим Кириленко.

Тим часом у підвалі Трапезної церкви продовжуються археологічні роботи. В одній із ям у підлозі археологи знайшли старовинну монету XVII століття. Що стосується таємних ходів, які ведуть з підвалу на територію заповідника, то зараз вирішується питання про закріплення склепіння цих ходів. Це дасть змогу вченим в подальшому їх безпечно розкривати та вивчати.

Як повідомлялося, у Києві знайшли загадкові підземні ходи, що ведуть до Софійського собору. У підвалі Трапезної церкви, який був наполовину засипаній землею, археологи виявили три оголовки підземних ходів, які раніше ніколи не були дослідженні.

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