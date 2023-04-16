Український спецназ показав, як використовує легендарний гелікоптер Black Hawk: відео

Американський вертоліт здатен перебувати в польоті безперервно близько трьох годин, з легкістю може подолати відстань понад 600 кілометрів.

Бійці Головного управління розвідки продемонстрували, як використовують в бойових діях легендарний американський вертоліт Black Hawk — "Чорний яструб".

Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці ГУР Міноборони.

Під час тренування на одному з напрямків фронту спецпризначенці відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів, а також нічні польоти.

Бійці і пілоти вертольоту відзначили, що ця бойова машина значно випереджає радянські аналоги Мі-8 та Мі-24 практично за всіма характеристиками.

Black hawk в рази маневреніший за Мі-8, значно кращий у керованості, виграє за швидкістю горизонтального польоту. Вертоліт здатен перебувати в польоті безперервно близько трьох годин, з легкістю може подолати відстань понад 600 кілометрів.

“Вертоліт вражає своєю надійністю, легкістю в експлуатації та бойовою живучістю", – відзначив бортінженер бойової машини. За його словами, українські екіпажі освоїли Black Hawk надзвичайно швидко – за лічені години.

Цей вертоліт призначений для стрільби керованими і некерованими ракетами типу Hellfire, а також для підтримки піхоти та перевезення різноманітних вантажів. Для розвантаження групи з 12 бійців та евакуації іншої з поля бою вертольоту потрібно 3-4 секунди.

“Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу Black hawk, близько 50 ударних вертольотів типу Apache, а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу Chinook з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів”, – запевняє перший пілот вертольоту з позивним Маестро.

За його словами, цей Black Hawk вже бере активну участь у бойових діях, в тому числі на території ворога.

Нагадаємо, Повітряні сили потребують сучасних багатоцільових літаків, які здатні виконувати більш широкий спектр завдань, ніж стара радянська техніка, яка є зараз на озброєнні.

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