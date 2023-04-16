Украинский спецназ показал, как использует легендарный вертолет Black Hawk: видео

Американский вертолет способен находиться в полете непрерывно около трех часов, с легкостью может преодолеть расстояние более 600 км.

Бойцы Главного управления разведки продемонстрировали, как используют в боевых действиях легендарный американский вертолет Black Hawk — "Черный ястреб".

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице ГУР Минобороны.

Во время тренировки на одном из направлений фронта спецназовцы отработали десантирование боевых групп на поле боя, эвакуацию, высадку из десантных тросов, а также ночные полеты.

Бойцы и пилоты вертолета отметили, что эта боевая машина значительно опережает советские аналоги Ми-8 и Ми-24 практически по всем характеристикам.

Black hawk в разы маневреннее Ми-8, значительно лучше в управляемости, выигрывает по скорости горизонтального полета. Вертолет способен находиться в полете непрерывно около трех часов, с легкостью может преодолеть расстояние более 600 км.

"Вертолет поражает своей надежностью, легкостью в эксплуатации и боевой живучестью", - отметил бортинженер боевой машины. По его словам, украинские экипажи освоили Black Hawk очень быстро – за считанные часы.

Этот вертолет предназначен для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами типа Hellfire, а также для поддержки пехоты и перевозки различных грузов. Для выгрузки группы из 12 бойцов и эвакуации другой с поля боя вертолету требуется 3-4 секунды.

"Украина с легкостью может принять около сотни многоцелевых вертолетов типа Black Hawk, около 50 ударных вертолетов типа Apache, а также около 40-60 грузовых вертолетов типа Chinook с минимальным временем на переобучение наших пилотов", — уверяет первый пилот вертолета с позывным Маэстро.

По его словам, этот Black Hawk уже активно участвует в боевых действиях, в том числе на территории врага.

Напомним, Воздушные силы нуждаются в современных многоцелевых самолетах, которые способны выполнять более широкий спектр задач, чем старая советская техника, которая сейчас находится на вооружении.

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