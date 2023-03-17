Передача F-16 Украине: пилоты из других стран готовы воевать

Накануне польский президент Анджей Дуда заявил, что четыре истребителя МиГ-29 уже в ближайшее время появятся в Украине. Конечно, Украина ожидает, что когда-нибудь мы получим и западные истребители, такие как F-16. Один из опытнейших американских пилотов Дэн Гептон заявил, что сам готов пилотировать такие самолеты, как F-16 в Украине.

Насколько реалистично привлекать иностранных летчиков для войны в Украине и что нужно для этого сделать, рассказал в эфире "1+1" во время общенационального телемарафона "Єдині новини" военный эксперт Алексей Гетьман.

"Эти самолеты производились еще в Советском Союзе, запчасти к ним есть в РФ, потому что они производители этих самолетов. И, конечно, они нам не поставляют эти запчасти. А те, что у нас есть, заканчиваются. Поэтому очень важно, чтобы были какие-то другие самолеты, которые в том числе можно использовать как самолеты, с которых можно брать запчасти для того, чтобы обновлять то, что мы сейчас используем. По поводу F-16 были разговоры о том, что, возможно, нам не нужно пока поставлять эти самолеты, потому что аэродром не совсем готов — мы его подготовили, ремонтники, которые должны работать на земле, не совсем готовы – мы подготовили, потом начались разговоры о том, что нет пилотов, которые могут управлять этим самолетом. Есть много добровольцев, которые готовы воевать за Украину, это не противоречит закону. Мы можем таких добровольцев привлечь. У нас есть уже добровольцы из других стран, которые воюют не на самолетах, а с другим оружием. Поэтому если мы можем собрать несколько эскадрилей уже с профессиональными пилотами, то по большому счету все вопросы закрываются, мы можем хоть завтра эти самолеты получить и использовать", — сказал он.

Накануне стало известно, что Кабинет министров Словакии 17 марта одобрил передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

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