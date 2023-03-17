Словакия одобрила передачу Украине самолетов МиГ-29

Украина получит советские истребители.
Кабинет министров Словакии 17 марта одобрил передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.
Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, пишет Dennikn.
"Мы решили этот вопрос в конституционной форме", – сказал премьер-министр Хегер.
По его словам, президент Зузана Чапутова проинформирована о намерениях правительства.
Начальник Генштаба Словакии Даниэль Змеко сказал, что передача МиГ-29 не будет угрожать обороне соседней страны, поскольку словацкая армия эти самолеты не использует.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна также передает Украине самолеты МиГ-29.
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