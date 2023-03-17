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Словакия одобрила передачу Украине самолетов МиГ-29

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2298
Время на прочтение
1 мин
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Словакия одобрила передачу Украине самолетов МиГ-29

Украинский истребитель МиГ-29 / Фото: commons.wikimedia.org

Украина получит советские истребители.

Кабинет министров Словакии 17 марта одобрил передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, пишет Dennikn.

"Мы решили этот вопрос в конституционной форме", – сказал премьер-министр Хегер.

По его словам, президент Зузана Чапутова проинформирована о намерениях правительства.

Начальник Генштаба Словакии Даниэль Змеко сказал, что передача МиГ-29 не будет угрожать обороне соседней страны, поскольку словацкая армия эти самолеты не использует.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда сообщил, что его страна также передает Украине самолеты МиГ-29.

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Дата публикации
Просмотры
2298
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