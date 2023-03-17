В Подмосковье мужчина устроил стрельбу с балкона

По словам очевидцев, они слышали звуки, похожие на "хлопки".

В России в ночь на 17 марта мужчина с балкона жилого дома выпускал фейерверки, после чего злоумышленник достал оружие и начал стрельбу.

Об этом пишет Nexta Live.

Отмечается, что мужчина получил оружие и начал стрелять по двору. По словам очевидцев, они слышали звуки, похожие на "хлопки".

Когда полиция прибыла на место происшествия, мужчина без сопротивлений открыл дверь и стал давать показания. Обстоятельства выясняются.

России 19-летняя девушка украла у 23-летнего кафира миллионы рублей, которые тот получал за убийства украинцев. Она решила бросить захватчика и нашла себе нового парня. Напомним, в19-летняя девушка украла у 23-летнего кафира миллионы рублей, которые тот получал за убийства украинцев. Она решила бросить захватчика и нашла себе нового парня.

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