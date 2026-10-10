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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Переговоры о мире в Майами завершили досрочно — какой результат

Встреча должна была продолжаться еще один день, однако участники не будут проводить второй раунд переговоров в запланированном формате.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Стив Уиткофф

Стив Уиткофф / © Associated Press

В пятницу, 9 октября, в Майами состоялась встреча представителей США, Украины, европейских стран и НАТО, в ходе которой стороны обсудили возможные пути деэскалации и завершение войны к началу зимы.

Об этом в соцсети X сообщил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

По его словам, встреча была конструктивной. Стороны обсудили подготовку к зиме, энергетическую устойчивость Украины, экспорт зерна и гарантию безопасности. Кроме того, речь шла о долгосрочных договоренностях по безопасности Украины и Европы, предотвращении будущих конфликтов, послевоенном восстановлении и экономическом процветании Украины и ее вступлении в ЕС.

«Обмен мнениями был плодотворным и помог определить направления для дальнейшего изучения накануне переговоров Соединенных Штатов с Россией. Участники подтвердили свою общую приверженность продолжению дипломатических усилий, направленных на достижение устойчивого мира, укрепляющего безопасность и создающего возможности для длительной стабильности и процветания», — добавил Уиткофф.

В свою очередь старший корреспондент Radio Free Europe в Вашингтоне Алекс Рауфоглу отметил, что переговоры представителей США, Украины, европейских стран и НАТО в Майами по поводу путей деэскалации и завершения войны завершились досрочно.

«На следующий день не будет. Переговоры в Майами завершились раньше, чем планировалось», — сказал он.

Переговоры о мире в Украине — что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная делегация на этой неделе посетит США. По его словам, она должна донести до представителей администрации Дональда Трампа позицию Киева о необходимости усиления давления на Путина.

Зеленский отметил, что кроме вопроса противовоздушной обороны, украинская сторона планирует обсудить переговорный процесс.

По его словам, США должны усилить давление на Россию посредством санкций и других мер, а также продолжить финансовую поддержку Украины и помощь в сфере ПВО, чтобы принудить Путина сесть за стол переговоров.

В Кремле утверждают, что выступают за «комплексное урегулирование конфликта» с Украиной, однако пока не видят перспектив дипломатического решения.

СМИ писали, что Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут в конце октября посетить Москву для переговоров Владимиром Путиным по завершению войны в Украине.

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