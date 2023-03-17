У Підмосков'ї чоловік вчинив стрілянину із балкона

За словами очевидців, вони чули звуки, схожі на "хлопки".

У Росії у ніч на 17 березня чоловік з балкона житлового будинку випускав феєрверки, після чого зловмисник дістав зброю і почав стрілянину.

Про це пише Nexta Live.

Зазначається, що чоловік дістав зброю та почав стріляти по дворі. За словами очевидців, вони чули звуки, схожі на "хлопки".

Коли поліція прибула на місце подій, чоловік без пручань відкрив двері та почав давати свідчення. Обставини з'ясовуються.

Росії 19-річна дівчина вкрала у 23-річного окупанта мільйони рублів, які той отримував за вбивства українців. Також вона вирішила кинути загарбника та знайшла собі нового хлопця. Нагадаємо, у19-річна дівчина вкрала у 23-річного окупанта мільйони рублів, які той отримував за вбивства українців. Також вона вирішила кинути загарбника та знайшла собі нового хлопця.

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