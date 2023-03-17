Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке (фото)

В пятницу, 17 марта, российские войска нанесли по Авдеевке Донецкой области четыре авиаудара. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке. Жертв нет", — говорится в его сообщении.

Представитель ОП отмечает, что обстрелы города происходят фактически круглосуточно. Впрочем, бои за Авдеевку продолжаются, заметил Ермак.

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Напомним, основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил там более 70 атак. В частности, 12 – на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

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