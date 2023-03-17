Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке (фото)

Бои за Авдеевку продолжаются.
В пятницу, 17 марта, российские войска нанесли по Авдеевке Донецкой области четыре авиаудара. Прошло без пострадавших.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке. Жертв нет", — говорится в его сообщении.
Представитель ОП отмечает, что обстрелы города происходят фактически круглосуточно. Впрочем, бои за Авдеевку продолжаются, заметил Ермак.
Напомним, основные усилия противник сосредоточивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил там более 70 атак. В частности, 12 – на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Читайте также:
- Российское наступление у Бахмута достигает кульминации — ISW
- Россияне вывели в Черное море четыре носителя крылатых ракет: какая угроза
- Потери армии РФ перевалили за 163 тысячи: уничтожены еще 760 солдат