Российское наступление у Бахмута достигает кульминации — ISW

Впрочем, накануне русские войска продолжали наступление в город и его окрестностях.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что российское наступление на Бахмут достигает кульминации.

Об этом сообщили в новом отчете ISW.

Накануне, 16 марта, русские войска продолжали наступление в город и его окрестности. Геолокационные кадры за 14 марта показывают, что оккупанты продвинулись северо-западнее Бахмута на северном берегу Северного водохранилища. Кроме того, съемки боевых действий с геолокацией подтверждают, что россияне также незначительно продвинулись вблизи Курдюмовки, что в 13 км к юго-западу от города.

К слову, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил: хотя российские силы могут добиться небольших тактических успехов в Бахмуте, они претерпевают высокие затраты живой силы и техники.

Отмечается, что 16 марта российские "военкоры" заявили, мол, войска РФ продолжают расширять свой контроль над территорией северо-западнее Бахмута после взятия Железянского, а также о том, что продолжаются бои в промышленном комплексе АЗОМ.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; к северо-западу от Бахмута близ Орехово-Василовки (12 км к северо-западу), Григоровки (7 км к северо-западу), Богдановки (5 км к северо-западу); и к западу от Бахмута у Ивановского (5 км к западу).

"Относительно более медленные темпы российских атак на Бахмут и его окрестности 16 марта в сочетании с относительно меньшим количеством заявлений России о продвижении в этом районе подтверждают оценку ISW от 15 марта о том, что наступление группы "Вагнера" на Бахмут, вероятно, приближается к кульминации", — подчеркивают аналитики.

Напомним, заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр отмечает, что Бахмут является эпицентром боев. Российские войска в дальнейшем наступают, пытаясь окружить и захватить его по нескольким направлениям. По ее словам, бои за город еще не завершены.

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