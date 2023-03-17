Тарифы на воду в Украине могут подорожать: сколько придется платить

В Украине могут вырасти тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. Окончательное решение должно быть принято на следующей неделе Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Сайт ТСН.ua поинтересовался у экспертов, своевременно ли такое подорожание и чего ждать обычным украинцам.

Насколько поднимут тарифы на воду?

Алексей Кучеренко, народный депутат Украины убежден, что вопрос повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод лежит сегодня скорее в социально-политической плоскости, чем в экономической.

"У меня нет сомнений, что каждый директор водоканала расскажет о своих проблемах и будет требовать или обосновывать очередное повышение тарифов. Но с другой стороны, властями было принято политическое решение – не повышать основные тарифы. Мне трудно объяснить, почему водоснабжение не попало в этот перечень. Я считаю, что сегодня можно обойтись и без увеличения тарифов на воду, учитывая особенности момента. Но решение будет принимать НКРЭКУ, которая за это отвечает по закону. Я же приведу аргументы, почему это не нужно делать" — рассказал сайту ТСН.ua Алексей Кучеренко.

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Он добавляет, что подорожание тарифа на водоснабжение и водоотвод должно было состояться еще с 1 января этого года. Но его отложили, чтобы специалисты могли разобраться в целесообразности этого удорожания. Сейчас планируется повысить тарифы на воду в два этапа. Первый – на 10% с 1 апреля, а второй этап – с 1 июля – на 20%. То есть, это существенное повышение на 30%. Людям придется платить разным водоканалам на 7-10 гривен больше, чем они платили до этого.

В каких городах вырастут тарифы и почему?

Алексей Кучеренко говорит, что повышение касается всех водоканалов, обратившихся в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"К сожалению, когда был введен мораторий на увеличение тарифов на тепло, газ и электроэнергию, о воде почему-то не упомянули. Теперь водоканалы решили использовать эту ситуацию. У них есть свои аргументы. Они говорят, что все выросло в стоимости, все основные статьи расходов. В первую очередь – отмечают, что подорожали реагенты для обеззараживания воды, электроэнергия , жалуются о заработной плате. Но знаете, я еще не видел ни одного директора монополии, который бы не хотел повысить тарифы. Этого хочет каждый директор облэнерго, облгаза, директор водоканала, жэка. Все хотят! Для них это абсолютно нормально, они найдут десятки причин, чтобы это сделать. Но эти причины должна досконально изучить Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, потому что именно она для водоканалов устанавливает тарифы", – объясняет Алексей Кучеренко.

Тарифы на водоснабжение по состоянию на 1 января 2023 года

Он говорит, что к нынешним обоснованиям новых тарифов на воду можно подойти с определенным пониманием, потому что ситуация в стране сложная из-за войны.

"Хотя, по моему мнению, эта методика и последнее регулирование тарифов на воду имеет мало общего со здравым смыслом и эффективной государственной политикой. Объясню. Водоканалы оперируют обоснованиями за один последний год. Они заявляют, что год назад был такой-то тариф, а за это время один компонент вырос в цене в два раза, второй в три, а реагенты в четыре. Хотя стоимость электроэнергии и размер зарплат на самом деле не возросли. Но они как-то это все посчитали и говорят: дайте нам 30% повышение тарифов на воду", – рассказывает Алексей Кучеренко.

Предлагает сделать анализ тарифов с 2014 года

Он добавляет, что предложил руководству НКРЭКУ иначе посмотреть на этот процесс и принять во внимание обоснование тарифов на водоснабжение не за один год, а за период с 2014 года.

"Именно тогда началось постоянное повышение тарифов на воду. В среднем по Украине с 2014 года их поднимали минимум 8-9 раз. Если за это время настолько подорожали тарифы, то куда ушли деньги, которые платили люди? По идее, должна была произойти сплошная модернизация водоканалов и их энергетического хозяйства. И, очевидно, не было бы необходимости поднимать сейчас тарифы на воду. Приведу один простой пример: у нас доля электроэнергии в себестоимости куба воды в среднем составляет 35-40%, а в Европе этот показатель только 15%. Если бы водоканалы заменили свое техническое оборудование, существенно уменьшили расходы, то сейчас не нужно было даже говорить о новых тарифах. Но это не было сделано. И как только я это говорю, сразу почему-то становлюсь врагом для водоканалов", — говорит народный депутат.

Зачем водоканалу елки?

Олег Попенко, глава Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ отмечает, что ожидается двукратное подорожание тарифов на водоснабжение и водоотвод с 1 апреля и 1 июля. В среднем повышение произойдет на 10%.

"Сложно ответить на вопрос: целесообразно или нет – повышать тарифы на воду, особенно во время войны. Конечно, у водоканалов есть проблемы. Они огромные. У них не хватает средств на проведение капитальных ремонтов, оплату электроэнергии, на замену оборудования и установку более энергоэффективного. Они имеют огромные проблемы из-за неплатежей от населения. Потери в сетях водоканалов достигают 40, а в некоторых городах 50%. Все это становится причиной того, что водоканалы говорят — нужно поднимать тарифы. Но с другой стороны — мы видим огромную кучу фактов, когда водоканалы нецелесообразно используют средства. Например, Зеленодольский водоканал недавно объявил торги, на которых они собираются покупать елки на 2 миллиона гривен! Здесь возникает вопрос: нужны ли водоканалу, который находится в районе боевых действий, покупать на такую ​​сумму елки, еще и в марте?" – рассказывает сайту ТСН.ua Олег Попенко.

Эксперт добавляет, что следует проанализировать целесообразность использования средств водоканалами, затраты на аппарат на фоне существующих проблем.

"Уже все трубы поремонтированы? Все заглушки заменены? Все двигатели заменены на энергоэффективные? Я вам гарантирую, что в Украине нет ни одного водоканала, который хотя бы на половину выполнил план по замене устаревшего оборудования. А что касается запланированного подорожания, то никогда увеличение тарифов не давало возможности для полной модернизации ни водоканалов, ни теплокоммунэнерго, ни в энергетике. Ни одна страна еще не решила вопрос модернизации и капитальных ремонтов за счет увеличения тарифов, потому что это просто невозможно. Та сумма средств, которая необходима для замены оборудования и труб и всего прочего, она несравнима с суммами в платежках, оплачиваемых платежеспособными украинцами", — заявляет Олег Попенко.

Он добавляет, что модернизация водоканала – это совместная инвестиция государства, органов местного самоуправления, привлеченных инвестиций и средства самого водоканала с того, что платит потребитель. Только в таком тандеме мы сможем в короткие сроки провести полную модернизацию и снизить затраты.

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Где больше всего абонентов?

Часто говорят, что в Киеве самые низкие тарифы на воду, чем в других городах Украины. Но эксперт отмечает, что это уже давно не так.

"Я анализировал средние тарифы по Украине. В Киеве не самые низкие тарифы на водоснабжение и водоотвод. Есть города, где тарифы еще ниже. Понимаете, здесь нужно учитывать и количество абонентов, и длину сети водоканалов, и финансовые поступления (в том числе из местного бюджета), а у "Киевводоканала" такие возможности огромны. Поэтому сравнивать тарифы Киева с любым небольшим городом – просто некорректно. Тариф, в первую очередь, зависит от количества абонентов платящих за услуги, от финансирования, от привлечения инвестиций. Как раз в столице с этим все нормально, а вот у городов, например, Лубны где 30-40 тысяч населения — действительно с этим есть огромные проблемы. Кстати, там НКРЭКУ на ситуацию не влияет, потому что в таких городах тарифы устанавливают органы местного самоуправления. На примере Лубенского водоканала в Полтавской области можно сказать, выделяется ежемесячно дотация из местного бюджета на уплату электроэнергии от 1 до 1,5 миллиона гривен. Во многих небольших водоканалах не хватает собственных средств даже на ежемесячную оплату электроэнергии", – объясняет Олег Попенко.

Поэтому мы часто слышим от представителей водоканалов о необходимости поднятия тарифов для покрытия хотя бы себестоимости услуг.

Ранее мы рассказывали, как Киев спасают генераторами и вырастут ли тарифы на коммуналку.

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