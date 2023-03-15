В Украине могут вырасти тарифы на воду: что известно

Водоснабжение и водоотвод в Украине подорожало из-за роста цен на электроэнергию.

Об этом в эфире "Суспільного" рассказал президент ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий.

“Очевидно рост стоимости электроэнергии и реагентов. Это основные показатели причины роста тарифов на водоснабжение и водоотвод. Насколько они реальны, сказать очень трудно, потому что по каждому водоканалу ситуация отдельная. Условно мы разделили водоканалы на три категории: 1) водоканалы, находящиеся непосредственно в зоне боевых действий или близко к ней; 2) водоканалы, которые находятся дальше зоны боевых действий, но понесли значительные потери за счет того, что выехало большое количество людей и соответственно уменьшили реализацию воды и это существенно сказалось на финансовом состоянии предприятий; 3) водоканалы Западной Украины, где, наоборот, увеличилось количество людей, увеличилась нагрузка на сети и увеличилось количество аварий”, — рассказал Дмитрий Новицкий.

По его словам, расходы, которые возникли дополнительно у водоканалов плюс рост стоимости электрической энергии, реагентов, материалов, привели к необходимости роста тарифа.

“Здесь стоит заметить, что водоканалы – это естественные монополии. У нас финансирование возможно из двух источников – либо бюджет (местный или государственный), либо тариф. Если общество решило, например, финансировать водоканалы за счет бюджета, то соответственно и рост тарифа не будет столь велик. Таковой вариант существует. Ранее такую систему называли "разница тарифов". То есть тариф не повышают, расход водоканал объективно доказывает. Эта разница между расходами и утвержденным тарифом должна быть погашена из бюджета. Других источников финансирования водоканалов нет”, — подчеркнул Новицкий.

Также он добавил, что предлагается поднять тариф на минимальный экономически обоснованный уровень, а людям, которым сложно выплачивать, помогать за счет бюджетов.

Это будет объективно. Потому что когда идет разница в тарифах, это вообще всем — и субъектам предпринимательской деятельности, бизнеса, всем, кто может и не может платить. Это большая сумма пособия. А когда адресная дотация тем, кому нужно помогать, это гораздо дешевле и водоканалам это проще для обеспечения неотложных потребностей. Что мы сделали для того, чтобы снизить такой рост? Мы снизили затраты за счет того, что мы отказались от выполнения инвестиционных программ. Это программы развития, замены сетей, оборудования. В настоящий момент война и у людей нет денег. Мы это понимаем, потому не выполняем инвестиционные программы, мы сократили, к сожалению, ремонтные программы. Это очень плохо, потому что аварии случаются каждый день. Поскольку других источников нет – либо тариф, либо бюджет – обществу нужно решить, кто и как ищет источники финансирования водоканала”, — отметил президент ассоциации “Укрводоканалекология”.

Напомним, что стоимость некоторых коммунальных тарифов может измениться в ближайшее время.

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