Какие коммунальные тарифы могут измениться в ближайшее время

Какие коммунальные платежи могут вырасти в ближайшее время, читайте в материале ТСН.ua

В условиях войны государственным и муниципальным органам приходится искать компромиссные тарифные решения – реальные доходы населения сократились, поставщикам энергии и коммунальных услуг нужны средства для поддержания работоспособности систем. Возможны ли изменения тарифов на коммунальные услуги для населения в ближайшее время?

Что будет с тарифами на газ, горячую воду и отопление

Согласно закону № 2479-IX на время военного положения и 6 месяцев после этого введен мораторий на повышение тарифов на газ и тепловую энергию. Мораторий запрещает повышать тарифы для всех категорий потребителей на услуги по распределению природного газа, тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение), услуги по снабжению тепловой энергией и горячей водой.

Цена на природный газ для бытовых потребителей, которая была по состоянию на 24 февраля 2022 года, также должна сохраняться.

Изменятся ли тарифы на подачу холодной воды и водоотвод

Моратория на повышение тарифов на холодную воду нет. Запланированный отраслевым регулятором НКРЭКУ повышение цен на декабрь был отменен, документ, как было указано в официальном обращении, требовал доработки.

10 марта НКРЭКУ сообщил о планах «в марте этого года включить в повестку дня вопрос по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод в форме открытого слушания».

В среднем тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод могут увеличить на 15% в два этапа – с 01.04.2023 и с 01.07.2023 года.

Предполагается, что рост тарифов касается всех областных центров, за исключением Николаева, Херсона, временно оккупированных Донецка, Луганска и Крыма.

Причинами для увеличения тарифов названы повышенный уровень использования электроэнергии, увеличение стоимости продукции, необходимость увеличения зарплат.

Что будет с тарифами на электроэнергию

Кабинет министров не исключает пересмотр тарифов на электроэнергию для населения. По словам министра энергетики Германа Галущенко, в любом случае, вопросы повышения тарифов могут рассмотреть после завершения отопительного сезона, обычно это начало — середина апреля. "Повышение может быть только диверсифицированным, то есть в зависимости от потребления каждого домохозяйства".

Сейчас за потребление в месяц до 100 кВтч, домохозяйства платят за электроэнергию по тарифу 1,44 грн за 1 кВтч, сверх этой нормы – 1,68 грн за 1 кВтч

Эксперты определяют, что тарифы, скорее всего, будут приближаться к рыночной стоимости электроэнергии. Сейчас она в зависимости от региона и оператора составляет 5 – 6 грн. за 1 кВт•ч.

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