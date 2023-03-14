Які комунальні тарифи можуть змінитися найближчим часом

Які комунальні платежі можуть зрости найближчим часом, читайте в матеріалі ТСН.ua

В умовах війни державним і муніципальним органам доводиться шукати компромісні тарифні рішення — реальні доходи населення скоротилися, постачальникам енергії та комунальних послуг потрібні кошти для підтримання працездатності систем. Чи можливі зміни тарифів на комунальні послуги для населення найближчим часом?

Що буде з тарифами на газ, гарячу воду та опалення

Згідно з законом № 2479-IX на час воєнного стану та 6 місяців після цього запроваджений мораторій на підвищення тарифів на газ і теплову енергію. Мораторій забороняє підвищувати тарифи для всіх категорій споживачів на послуги з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії та гарячої води.

Ціна на природний газ для побутових споживачів, яка була станом на 24 лютого 2022 року також повинна зберігатися.

Чи зміняться тарифи на подавання холодної води та відведення

Мораторію на підвищення тарифів на холодну воду не має. Заплановане галузевим регулятором НКРЕКП підвищеня цін на грудень було скасовано, документ, як було вказано в офіційному зверненні, вимагав доопрацювання.

10 березня НКРЕКП повідомив про плани «у березні цього року включити до порядку денного питання щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у формі відкритого слухання».

В середньому тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення можуть збільшити на 15% у два етапи -- з 01.04.2023 та з 01.07.2023 року.

Передбачається, що зростання тарифів стосуватиметься всіх обласних центрів, за винятком Миколаєва, Херсона, тимчасово окупованих Донецька, Луганська та Криму.

Причинами для збільшення тарифів названо підвищений рівень використання електроенергії, збільшення вартості продукції, необхідність збільшення зарплат.

Що буде з тарифами на електроенергію

Кабінет міністрів не виключає перегляд тарифів на електроенергію для населення. За словами міністра енергетики Германа Галущенко в будь-якому разі питання підвищення тарифів можуть розглянути після завершення опалювального сезону, зазвичай це початок — середина квітня. "Підвищення може бути лише диверсифікованим, тобто залежно від споживання кожного домогосподарства».

Зараз за споживання на місяць до 100 кВт•год, домогосподарства сплачують за електроенергію за тарифом 1,44 грн за 1 кВт•год, понад цю норму – 1,68 грн за 1 кВт•год

Експерти визначають, що тарифів скоріш за все, будуть наближатися до ринкової вартості електроенергії. Зараз вона залежно від регіону та оператора становить 5 – 6 грн за 1 кВт•год.

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