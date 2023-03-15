"Никакого символизма": священник ПЦУ – о почерневших крестах Лавры

Георгий Коваленко подчеркнул, что заявления о неком "символизме" или "знаке" – это попытка манипулировать и использовать суеверие.
В Киево-Печерской лавре на Трапезном храме почернели кресты. В Сети говорят о том, что реставрация не проводилась 40 лет.
Что это: знак или манипуляция – в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал отец Георгий Коваленко – священник, перешедший в ПЦУ из УПЦ МП, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости.
Коваленко подчеркнул, что заявления о каком-то "символизме" или "знаке" – это попытка манипулировать или паразитировать на невежестве людей и использовать суеверие.
"На самом деле даже в соцсетях уже множество фотографий, свидетельствующих, что почернели кресты как раз тогда, когда там был Московский патриархат. Но я считаю, что это неприемлемая дискуссия. Это манипуляция и попытка применять нерациональные и недуховные методы. Но действительно, кресты почернели во времена Московского патриархата. Но я в этом не вижу никакого символизма. Просто через определенное время на крестах так же нужно обновлять позолоту, проводить ремонты и реконструкции. Это происходит в любом здании, в том числе и храмовом", — пояснил отец Георгий .
Напомним, что в Киево-Печерской лавре на Трапезном храме почернели кресты. Скандальный митрополит Павел уже успел заявить, что кресты якобы потемнели после богослужения ПЦУ в этом храме. В то же время в ПЦУ отметили кресты потемнели еще во времена УПЦ МП.
Ранее сообщалось, что до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству.
Отец Георгий Коваленко рассказал, какой выбор есть у монахов. Также он поделился мнениями, какая церковь займет Лавру после изгнания УПЦ МП.
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